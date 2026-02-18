Neue Show-Termine: Hilary Duff ist auf Erfolgskurs zurück

Hilary Duff (38) steht kurz vor ihrem großen Musik-Comeback. Am Freitag, dem 20. Februar, veröffentlicht die 38-Jährige ihr neues Album "luck… or something" – ihr erstes Studioalbum seit rund zehn Jahren. Jetzt hat die Schauspielerin und Sängerin Just Jared zufolge die offizielle Tracklist ihres Albums enthüllt, das insgesamt elf Songs umfasst. Darunter finden sich die bereits veröffentlichten Singles "Mature" und "Roommates" sowie mehrere neue Tracks, die Hilary bereits bei ihren jüngsten Live-Auftritten zum Besten gegeben hat. Die neuen Songs tragen Titel wie "Weather For Tennis", "We Don't Talk", "Future Tripping", "Growing Up", "The Optimist", "You, From The Honeymoon", "Holiday Party", "Tell Me That Won't Happen" und "Adult Size Medium".

Doch damit nicht genug: Die Entertainerin hat zeitgleich mit der Veröffentlichung der Tracklist weitere Konzerttermine für ihre "The Lucky Me Tour" angekündigt. Aufgrund der enormen Nachfrage während des ersten Vorverkaufs fügte Hilary zusätzliche Shows hinzu. Am 9. Juli gibt sie nun eine zweite Show im Kia Forum in Los Angeles, am 6. August eine zweite Show im Madison Square Garden in New York, am 13. August ein weiteres Konzert im RBC Amphitheatre in Toronto und am 15. September eine zusätzliche Show im O2 in London. Die Tickets für die neuen Termine werden ab Freitag, dem 20. Februar, um zehn Uhr Ortszeit über ihre Homepage erhältlich sein.

Besondere Vinyl-Editionen des Albums werden darüber hinaus neu aufgenommene Versionen ihrer früheren Hits enthalten. Dazu gehören Songs wie "Come Clean", "Why Not" und "So Yesterday", mit denen die Schauspielerin einst bekannt wurde. Hilary hat mittlerweile drei Kinder und kehrt nach einer längeren musikalischen Pause nun endlich wieder zurück auf die Bühne. Das letzte Studioalbum der gebürtigen Texanerin, die vor allem durch ihre Rolle in der Teenie-Serie "Lizzie McGuire" bekannt wurde, erschien vor einem Jahrzehnt. Ihre Fans dürften sich besonders freuen – und dem Ansturm nach könnte Hilarys Comeback noch größer werden als erwartet.

Getty Images Hilary Duff bei der Academy Museum Gala in Los Angeles

Getty Images Hilary Duff, InStyle Imagemaker Awards 2024

Getty Images Hilary Duff bei den Kids' Choice Awards 2003 in Santa Monica.