Promi-Müttergruppe: Mandy Moore schwärmt von Hilary Duff

Mandy Moore (41) hat sich ausführlich zu ihrer engen Freundschaft mit Hilary Duff (38) geäußert und dabei die tiefe Verbundenheit betont, die sie als Mütter entwickelt haben. "Ich fühle mich unglaublich glücklich, dass meine Kinder Zeit mit Menschen verbringen, mit denen unsere Werte übereinstimmen", erklärte die Sängerin in einem Interview mit dem Magazin Glamour. Mandy, die mit ihrem Ehemann Taylor Goldsmith (40) die Kinder August, Oscar und Louise großzieht, schwärmte weiter: "Die Freundschaften, die ich seit meiner Elternschaft geschlossen habe, gehören zu den tiefgründigsten und überraschendsten, die ich als Erwachsene gefunden habe." Besonders von Hilary zeigte sich Mandy beeindruckt. "Sie ist ein so unglaubliches Talent und eine so unglaubliche Mutter", lobte sie die Lizzie McGuire-Schauspielerin.

Die Entstehungsgeschichte ihrer Mütterclique offenbarte Mandy vor Kurzem im "Conversations With Cam"-Podcast. "Der Ursprung liegt darin, dass wir Pandemie-Babys bekommen haben und Hilary eine sehr liebe Freundin von mir ist", verriet sie. Hilary, die vier Kinder hat, habe sich damals bei ihr gemeldet und gesagt: "Wir brauchen einen Musikkurs. Wir brauchen eine Gemeinschaft." Sie habe daraufhin einen Musikkurs bei sich zu Hause organisiert und eine Gruppe von Frauen zusammengebracht, wobei Mandy ebenfalls einige Personen hinzugeholt habe. "Aus dem Musikkurs wurde eine Bewegungsgruppe und schließlich einfach gemeinsames Abhängen", berichtete die This Is Us-Schauspielerin.

Die enge Bindung zwischen Mandy und Hilary blieb auch bestehen, nachdem Ashley Tisdale (40) in einem persönlichen Essay für das Online-Magazin The Cut über eine "toxische" Müttergruppe berichtet hatte, aus der sie ausgestiegen sei. Die Schauspielerin hatte erklärt, sich oft ausgeschlossen gefühlt zu haben und den anderen Müttern schließlich geschrieben: "Das ist mir zu viel Highschool und ich möchte nicht mehr daran teilnehmen." Obwohl Ashley niemanden namentlich nannte, hatte sie zuvor über ihre Zeit mit den prominenten Müttern gesprochen. Während Hilary sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert hat, hält Mandy weiter zu ihrer Freundin und betonte, wie sehr sie die Art bewundere, wie die vierfache Mama ihr Familienleben mit Karriere und neuen Projekten wie ihrem kommenden Album "Luck ... or Something" organisiere. "Ich denke, Hilary hat es geschafft, ein System zu finden, das für sie funktioniert, und ich finde, das ist ein tolles Vorbild für mich oder für alle, wie man dieses empfindliche Gleichgewicht finden kann", sagte sie. Mandy und ihr Mann Taylor gelten als enger Rückhalt für Hilary und ihren Mann Matthew Koma (38) – und zeigen, wie aus beruflichen Bekanntschaften im Elternalltag echte Freundschaften werden können.

Getty Images Mandy Moore und Hilary Duff im Dezember 2008

Instagram / mandymooremm Mandy Moore, Taylor Goldsmith und ihre drei gemeinsamen Kinder

Neilson Barnard/Getty Images, JC Olivera/Getty Images Hilary Duff, Matthew Koma und Ashley Tisdale