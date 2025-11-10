Großes Bühnen-Comeback: Hilary Duff geht 2026 auf Tour

Hilary Duffs (38) Fans dürfen sich über aufregende Neuigkeiten freuen. Die Sängerin kündigt nach zehn Jahren Pause ihre "Small Rooms, Big Nerves"-Tour an. In einem Statement, das unter anderem Rolling Stone vorliegt, freut sich die einstige Disney-Bekanntheit: "Ich bin überglücklich, wieder auf die Bühne zu treten. Ich habe einige neue Songs, die ich euch unbedingt vorstellen möchte, und natürlich auch einige alte Favoriten, die wir gemeinsam schreien können." Ab dem 14. November um zehn Uhr können sich Fans für einen Presale registrieren, bevor der offizielle Vorverkauf um 15 Uhr auf ihrer Website startet.

Für Hilary ist die Rückkehr auf die Bühne ein großer Schritt. Bereits in den letzten Wochen hatte Hilary angedeutet, dass eine Tour möglich sei. Im Podcast "Therapuss" sprach sie mit Jake Shane über den Kultsong "What Dreams Are Made Of" – und machte dabei eine bedeutsame Andeutung. "Wenn ich jemals wieder auf Tournee gehen würde, könnte ich vielleicht irgendwie diesen Song singen. Vielleicht, nur vielleicht, rein hypothetisch", verriet sie dabei mit einem Lächeln.

Hilarys musikalisches Comeback fällt in eine geschäftige Zeit, denn neben den Tourvorbereitungen arbeitet sie an einer begleitenden Dokuserie. Diese beleuchtet ihr Leben zwischen Karriere und Familie, während sie sich nach Jahren wieder auf ihre Rolle als Sängerin konzentriert. Die dreifache Mutter, die einst mit ihrer Rolle als Lizzie McGuire weltweite Bekanntheit erlangte, sprach im Interview mit Vogue über ihren neuen Lebensabschnitt: "Es war wirklich schön, diesen Teil von mir wiederzuentdecken, eingebettet in die Person, die ich geworden bin."

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

Getty Images Hilary Duff im Oktober 2024

ActionPress Hilary Duff als Lizzie McGuire 2001