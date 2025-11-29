Yasin Mohamed möchte keine Frauen aus Reality-Branche daten

Yasin Mohamed (34) hat sich mit einer deutlichen Ansage zu seinem Liebesleben geäußert. Als ein Fan ihn auf Instagram fragte, ob er sich vorstellen könne, künftig jemanden außerhalb der Trash-TV-Szene kennenzulernen, antwortete der Realitystar klar: "Gerade habe ich kein Interesse, jemanden kennenzulernen. Und wenn's irgendwann wieder passiert, dann bitte jemanden außerhalb dieser Bubble." Seine Antwort lässt keinen Zweifel daran, dass er sich einen bewussten Abstand zu dieser Branche wünscht, zumindest was romantische Beziehungen angeht.

In derselben Instagram-Story teilte Yasin auch einige persönliche Gedanken zum bisherigen Jahr. Er beschrieb 2025 als das "anstrengendste und belastendste Jahr" seines Lebens, gleichzeitig aber auch als das lehrreichste. Trotz der Herausforderungen betonte er, dass er sich weder beschwere noch undankbar sei: "Im Großen und Ganzen bin ich gesund und fit." Auch wenn das Jahr für ihn spürbare Spuren hinterlassen habe, möchte er die Erfahrungen positiv sehen und als Stärke für die Zukunft nutzen. "2026 starte ich so was von gestärkt", kündigte er zuversichtlich an.

Ein einschneidendes Erlebnis der letzten Monate war für den Realitystar der schwere Autounfall auf der A81, in den er gemeinsam mit Freund Gigi Birofio (26) verwickelt war. Die beiden waren auf dem Weg zu einem Klub-Auftritt, als ihre lilafarbene Corvette im dichten Verkehr und auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geriet und mit zwei anderen Fahrzeugen kollidierte. Während Yasin und sein Begleiter wie durch ein Wunder unverletzt blieben, gab es bei den anderen Beteiligten leichte Verletzungen. Der Schaden betrug rund 140.000 Euro. Im Gespräch mit Bild blickte Yasin offen auf den schlimmen Moment zurück: "So was holt dich auf den Boden der Tatsachen zurück. Man lernt das Leben noch mal ganz anders zu schätzen."

Instagram / yasin_11 Yasin Mohamed, 2025

Instagram / yasin_11_ Yasin Mohamed, 2025

Imago Yasin Mohamed beim BILD-Promi-Boxen Fame Fighting 3 in der Grugahalle Essen