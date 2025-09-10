Wegen Anschuldigungen einer Frau: Yasin Mohamed verlor alles

Yasin Mohamed (34), bekannt aus Reality-TV-Formaten wie Love Island VIP, steht unter Schock. Im Podcast "TKO" sprach er nun erstmals ausführlich über die schwerwiegenden Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben wurden und sein Leben auf den Kopf gestellt haben. Eine Frau hatte behauptet, Yasin hätte ein Nein nicht akzeptiert, woraufhin der Reality-TV-Star innerhalb von 48 Stunden seine berufliche Existenz verlor. "Ich war in mehreren TV-Shows gebucht, hatte sechs, sieben laufende Verträge. Dann kam diese Behauptung, und alles war weg – bam, von heute auf morgen!", berichtete er hörbar erschüttert.

Wie Yasin weiter erklärte, sei er zunächst fassungslos gewesen, als die Vorwürfe an ihn herangetragen wurden. "Das war für mich alles nicht greifbar", erinnert er sich an die ersten Momente nach Bekanntwerden der Situation. Anstatt die Angelegenheit über Social Media zu adressieren, wie es sein erster Impuls gewesen sei, habe ihm sein Management geraten, ausschließlich rechtliche Schritte einzuleiten. Der Fall beschäftigt mittlerweile die Gerichte. Beide Parteien stehen sich in einem laufenden Verfahren gegenüber, dessen Ausgang nach wie vor unklar ist.

Privat scheint Yasin derzeit ohnehin kämpfen zu müssen. Er machte deutlich, dass andere Bereiche seines Lebens in den Hintergrund geraten sind. Vom früheren Datingshow-Star, der in der Vergangenheit Schlagzeilen mit seiner flirtfreudigen Art machte, bleibt aktuell nur ein Mensch, der intensiv mit den Folgen der Situation ringt. Selbst das Thema Liebe hat ihren Platz in seinem Leben verloren, wie er jüngst in einer Fragerunde auf Instagram verriet: "Mein Kopf ist ganz woanders."

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Juli 2025

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed im März 2025

IMAGO / STAR-MEDIA Yasin Mohamed, Realitystar