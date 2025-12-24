Gottesdienst & Co.: Das sind Yasin Mohameds Weihnachtspläne

Weihnachten ist in vollem Gange – was hat Realitystar Yasin Mohamed (34) vor? Diese brennende Frage beantwortet die Ex on the Beach-Bekanntheit nun den Fans im Netz. "Da meine Mama aus Amerika kommt, feiern wir dann am 25. mit meinem großen Bruder, meiner Schwägerin, meiner Nichte und meinem Neffen", schildert er seine Pläne. Das Wichtigste sei für ihn jedoch der Kirchenbesuch an Heiligabend. "Ich gehe zum Gottesdienst zu Hillsong und abends wird bei meiner Mum einfach zu zweit gechillt", freut sich Yasin.

Seit Kurzem ist Yasin Teil der Gemeinde der Freikirche Hillsong – eine Glaubensgemeinschaft, die besonders in den USA viele Anhänger hat, darunter auch Promis wie Justin (31) und Hailey Bieber (29). Seine Zeit im Schoß der Kirche zählt für den 34-Jährigen als Highlight seines Jahres, wie er auf Nachfrage eines anderen Fans antwortet. "Ganz klar, dass ich zu Jesus gefunden habe und meine Taufe", beteuert er. Getauft wurde Yasin am Ostersonntag in seiner Heimat München.

Vor seiner Rückkehr zum Glauben schlug sich Yasin in der Öffentlichkeit mit den Anschuldigungen einer Ex-Kollegin herum, zudem war sein Alltag von Alkohol- und Drogenkonsum sowie wechselnden Frauen geprägt. Davon nimmt er heute Abstand. Dennoch ließ es sich der Ex von Paulina Ljubas (29) nicht nehmen, in diesem Jahr eine Promo-Tour durch Deutschlands Nachtklubs zu machen. Er bezeichnet die Tour rückblickend als "super ungesund" und "anstrengend", betont aber: "Glaubt mir, das waren die verrücktesten drei Monate meines Lebens – und ich hab schon einiges erlebt."

Instagram / yasin_11_ Yasin Mohamed, 2025

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Juli 2025

Imago Yasin Mohamed beim BILD-Promi-Boxen Fame Fighting 3 in der Grugahalle Essen