"TV Total Turmspringen": Diese Promis kämpfen um den Sieg

Promi-Alarm am Beckenrand: Am Samstag, 10. Januar, steigt live ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn die Jubiläumsausgabe vom TV Total Turmspringen aus der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin. Mit dabei ist eine Riege an Siegergesichtern und Publikumslieblingen, die um Glanz, Gloria und Medaillen wetteifern. Moderiert wird das Spektakel von Steven Gätjen (53), mit Sonya Kraus (52) am Beckenrand, Ron Ringguth (59) am Mikro und Sebastian Pufpaff (49) mit trockenem Humor am Kommentatorenpult. Doch wer wagt den Sprung ins kühle Nass?

Im Einzel treten Schauspielerin Annabelle Mandeng (54), Olympiasieger Fabian Hambüchen (38), Ur-Bachelor Paul Janke (44), Realitysternchen Lina Westphal, Ex-Turner Marcel Nguyen (38) und "Wellerman"-Interpret Nathan Evans an. Im Synchron wagen sich Ex-Fußballer Thorsten Legat (57) und sein Sohn Nico (27) gemeinsam auf den Turm. Ebenso wollen Moderator Peter Imhof (52) und Schauspieler Steffen Groth (51) ihre Harmonie beweisen. Playmate Julia Römmelt (31) springt mit Reality-Darsteller Tim Kühnel ins kühle Nass, außerdem treten die Streamer Flying Uwe (38) und LetsHugo (22) sowie Dschungelkönig Filip Pavlovic (31) und Ballermannsänger Marco Cerullo (37) an. Die Frage bleibt: Wer steht am Ende ganz oben auf dem Treppchen?

Unter den diesjährigen Kandidaten sind einige Allstars dabei. Fabian siegte bereits 2009 und 2011 und versucht nun erneut sein Glück. Auch Steffen hat bereits zwei Siege in der Tasche, nämlich 2008 und 2013. Annabelle ist die absolute Spitzenreiterin mit drei Siegen in Folge: Die "Berlin Alexanderplatz"-Darstellerin setzte sich 2012, 2013 und 2014 gegen die Konkurrenz durch. Peter und Marcel haben jeweils 2009 und 2024 auf dem Siegertreppchen ganz oben gestanden.

Anzeige Anzeige

Joyn, ProSieben Sebastian Pufpaff, Moderator

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Nico und Thorsten Legat, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Annabelle Mandeng bei der Berlin-Premiere von "Ballerina" im Mai 2025