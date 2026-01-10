Ihn sehen die Turmspringen-Kandidaten als größte Konkurrenz

Kurz vor dem großen Sprung am 10. Januar in Berlin steigt beim TV Total Turmspringen die Spannung – und ein Name dominiert die Gespräche hinter den Kulissen: Fabian Hambüchen (38). Im Promiflash-Gespräch macht Marcel Nguyen (38) klar, worauf er sich einstellt: "Ich denke, dass Fabian Hambüchen mein stärkster Konkurrent sein wird, da er schon öfter teilgenommen und gewonnen hat!" Auch Schauspielerin Annabelle Mandeng (54) blickt auf denselben Rivalen. "Fabian Hambüchen natürlich! Als medaillentragender Turner ist seine Körperbeherrschung unvergleichlich", sagt sie im Interview. In der Hauptstadt trifft sich damit eine prominente Mischung aus Sport und Show – und der Ton ist gesetzt.

Der frühere Turnstar bringt reichlich Erfahrung aus Wettkampfarenen mit und hat sich beim Turmspringen in der Vergangenheit bereits einen Namen gemacht. Genau das macht ihn für gestandene Athleten wie Marcel, der selbst Großereignisse kennt, so gefährlich. Annabelle stellt sich bei TV-Formaten immer wieder mutig neuen Herausforderungen und verweist vor allem auf die Präzision, die Fabian als Kunstturner perfektioniert hat. Für das Event sind direkte Duelle und synchron gesprungene Kürsätze geplant, bei denen Technik und Nervenstärke über die Rangfolge entscheiden. Wer den besten Eintauchwinkel trifft und die wenigsten Spritzer produziert, verschafft sich vor laufenden Kameras den entscheidenden Vorteil.

Im Vorfeld des Wettkampfs zeigt sich Fabian kämpferisch. "Ich halte mich generell immer fit und bin auch noch öfter in der Turnhalle – somit habe ich das Koordinative nicht verlernt und kann meine Sprünge recht schnell wieder abrufen", verriet der ehemalige Profiturner im Gespräch mit Promiflash. Routiniertes Training, Disziplin und jede Menge Körpergefühl will der Turnstar erneut ins Wasserbecken bringen, um auch dieses Mal wieder vorne mitzumischen. Marcel nannte Fabian als größten Konkurrenten, doch auch für den Olympiahelden stand fest, dass sein früherer Mannschaftskollege nicht zu unterschätzen ist: "Mein ehemaliger Mannschaftskollege Marcel Nguyen wird auch eine gute Show bieten – er bringt ähnliche Voraussetzungen wie ich mit – aber man darf sich nie zu sicher sein. Es muss einfach alles passen an dem Abend."

Das "TV Total Turmspringen" wird am 10. Januar 2026 live ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn übertragen.

Sebastian Pufpaff, "TV Total Turmspringen"-Gastgeber

Fabian Hambüchen beim "RTL Turmspringen"

Marcel Nguyen, Mai 2022

