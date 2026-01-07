So trainiert Fabian Hambüchen fürs "TV Total Turmspringen"

Fabian Hambüchen (38) greift wieder an: Am 10. Januar steht der Olympiaheld beim TV Total Turmspringen erneut auf dem Brett – und das in der bekannten Arena der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin. Der ehemalige Profiturner, der den Kult-Wettkampf schon mehrfach für sich entschieden hat, kündigt gegenüber Promiflash an, top vorbereitet anzureisen. Auf die Frage, wie er sich auf den großen Tag vorbereite, antwortet er: "Ich halte mich generell immer fit und bin auch noch öfter in der Turnhalle – somit habe ich das Koordinative nicht verlernt und kann meine Sprünge recht schnell wieder abrufen."

Das Training setzt auf Routine, Körpergefühl und Timing, die er aus dem Turnsport mitbringt. Zusätzlich feilt er an den Abläufen, um auf dem Brett Stabilität zu haben und im Wasser sauber einzutauchen. Auf die Frage nach dem stärksten Rivalen wird Fabian konkret. "Mein ehemaliger Mannschaftskollege Marcel Nguyen wird auch eine gute Show bieten – er bringt ähnliche Voraussetzungen wie ich mit – aber man darf sich nie zu sicher sein. Es muss einfach alles passen an dem Abend", erklärte er Promiflash im Interview.

Auch das restliche Teilnehmerfeld kann sich sehen lassen. Mit Annabelle Mandeng (54) ist eine echte Favoritin dabei. Die Schauspielerin hatte sich zwischen 2012 und 2014 gleich dreimal in Folge den Sieg geholt. Ebenfalls wieder am Start ist Steffen Groth (51), der das Turmspringen bereits 2008 und 2013 gewinnen konnte. Realitystar Paul Janke (44), Sänger Nathan Evans und Lina Westphal sorgen für frischen Wind auf dem Sprungbrett. Im Synchronwettbewerb treten Thorsten Legat (57) und sein Sohn Nico (27) als sportliches Vater-Sohn-Duo an. Dazu stellen sich Peter Imhof (52) und Schauspieler Steffen der Herausforderung und wollen ihre Teamfähigkeit beweisen. Für Show-Momente sorgen außerdem Playmate Julia Römmelt (31) mit Tim Kühnel, Streamer Flying Uwe (38) gemeinsam mit LetsHugo (22) sowie Filip Pavlovic (31) und Ballermannsänger Marco Cerullo (37). Auch Ex-Turner Marcel versucht sein Glück und möchte sein Können unter Beweis stellen.

Das "TV Total Turmspringen" wird am 10. Januar 2026 live ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn übertragen.

RTL / Markus Nass Fabian Hambüchen beim "RTL Turmspringen"

Getty Images René Casselly und Fabian Hambüchen beim RTL-Turmspringen, Februar 2023

ProSieben / Steffen Z. Wolff Sebastian Pufpaff, "TV Total Turmspringen"-Gastgeber