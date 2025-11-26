Jüngerer Mann: Charlotte Würdig plaudert Date-Details aus

Überraschendes Herzklopfen in Köln: Charlotte Würdig (47) hat in ihrem Podcast "The Real Ex-Wives" verraten, dass sie sich ganz spontan mit einem bekannten Unternehmer zum Dinner getroffen hat – und der ist "einiges jünger" als sie. Der Kontakt lief zuvor locker über Instagram, dann kam die Nachricht: "Wann könntest du denn heute Abend?" Der Mann sagte für das Treffen sogar alle Termine ab, Charlotte sagte zu. Am Abend holte er die Moderatorin pünktlich in ihrem Hotel ab, gemeinsam ging es mit dem Taxi zu einem Italiener in der Domstadt. Beide wurden im Restaurant erkannt, also halfen am Tisch Codewörter, um ungestört zu plaudern, wie Charlotte erzählt. Die beiden blieben bis zum Schluss – "wir waren die Letzten, die gingen", so Charlotte in dem Podcast.

Im Podcast schildert Charlotte den Abend als leichtfüßig und frei von Druck. "Ich habe ihn auch darum gebeten, dass wir das nicht als Date deklarieren, sondern bitte einfach als Termin", sagte sie im Podcast. Die Moderatorin gab zu, anfangs kurz nervös gewesen zu sein: "Krass, jetzt sitzen wir hier und haben eine Vorspeise bestellt. Das bedeutet: Wenn wir nicht in den Flow kommen, wird das ein sehr langer SloMo-Abend." Statt steifem Smalltalk gab es Leichtigkeit am laufenden Band: "Wir haben jede Menge Quatsch geredet", erinnert sich Charlotte. Knifflig wurde nur die Lage im gut besuchten Lokal: "Ihn hat man erkannt. Mich hat man erkannt", berichtete Charlotte. Um neugierigen Blicken auszuweichen, halfen die verabredeten Codewörter am kleinen Tisch mitten im Restaurant.

Charlotte ist seit ihrer Trennung von Sido (44) immer mal wieder Thema, wenn es um Liebesgerüchte geht. Die Moderatorin, die privat meist sehr zurückhaltend ist, ließ in ihrer Erzählung jedoch durchblicken, wie angenehm der Abend für sie war. Ihre offene Art, die sie auch in ihrem Podcast zeigt, begeistert immer wieder ihre Fans. Dennoch scheint sie sich derzeit ganz auf ihre Familie und beruflichen Projekte zu konzentrieren. Ob der junge Unternehmer ihr Leben nachhaltig beeinflusst, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Charlotte genießt ihre Unabhängigkeit und strahlt Gelassenheit aus.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Horst Galuschka Charlotte Würdig, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlotte Würdig, Moderatorin