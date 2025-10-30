Hypnose-Enthüllung: Charlotte Würdig war dreimal ein Mann

Charlotte Würdig (47) hat sich in einer Hypnose-Rückführung auf eine Reise in ihre früheren Leben begeben und dabei Überraschendes entdeckt. Im Podcast "The Real Ex-Wives" berichtete sie ihrer Kollegin Georgina Stumpf von der außergewöhnlichen Erfahrung. Dabei stellte sie verblüfft fest, dass sie in drei früheren Leben als Mann lebte – unter anderem als Bote im Berliner Stadtteil Grunewald Anfang des 19. Jahrhunderts, als Ritter auf Schloss Neuschwanstein und als Familienvater auf einem idyllischen Bauernhof. "Ich dachte, das klappt eh nicht", erzählte Charlotte über ihre anfängliche Skepsis, doch am Ende war sie überrascht, wie intensiv die Hypnose war.

Die Hypnosesitzung hatte Charlotte in ihrem eher lebhaften Zuhause durchgeführt – trotz Kinderlärm und Hunden, die für wenig Ruhe sorgten. Dennoch schilderte sie, wie sie plötzlich in Trance war und in ihren früheren Leben agierte. Sogar ihre Ausdrucksweise und ihr Wortschatz hätten sich verändert. "Ich wollte erst so tun, als würde ich etwas sehen, aber das ging nicht", verriet sie in der Folge. Ihre Co-Moderatorin Gia, die demnächst selbst eine Sitzung gebucht hat, konnte das Gehörte kaum fassen und reagierte mit einem staunenden "Das ist so abgefahren, Charlotte!"

Neben dieser spirituellen Seite zeigt sich die Moderatorin auch von ihrer rationalen und modernen Seite. Charlotte nutzt beispielsweise Künstliche Intelligenz, um ihren Alltag und insbesondere ihren Einstieg in die Dating-Welt zu erleichtern. Die Fortschritte der Technik nutzt sie, um sich als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern neue Möglichkeiten zu erschließen, was zeigt: Sie ist offen für die unterschiedlichsten Erfahrungen, sei es im digitalen oder spirituellen Bereich. Ihre Vielseitigkeit und Offenheit machen sie zu einer der schillerndsten Persönlichkeiten der Medienlandschaft.

RTL / Stefan Gregorowius "Die Verräter"-Kandidatin Charlotte Würdig

Instagram / giageorgina Charlotte Würdig und Georgina Stumpf, Hosts von dem Podcast "Real Ex-Wives"

RTL / Guido Engels Charlotte Würdig, Moderatorin