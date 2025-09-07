Wegen Reunion: Marco Cerullo übt Kritik an Charlotte Würdig

Die Spannung steigt: Zum ersten Mal in der Geschichte von Prominent getrennt wird es eine Wiedersehensshow geben. Die Moderation der Reunion übernimmt keine Geringere als Charlotte Würdig (47) – jedoch bleibt ihre Arbeit nicht ohne Kritik. Im Gespräch mit Promiflash legt der Kandidat Marco Cerullo (36) nahe, dass die Ex-Frau von Rapper Sido (44) nicht immer neutral blieb. "Sie hat leider ein bisschen Partei ergriffen, fand ich, was man als Moderatorin nicht tun sollte", verrät er.

Für wen Charlotte denn angeblich Partei ergriff, möchte Marco noch nicht ausplaudern. Geheimniskrämerisch deutet er im Gespräch mit Promiflash an: "Ich glaube, das sehen wir nächste Woche, wenn das ausgestrahlt wird." Dennoch findet er auch positive Worte für Charlottes Leistung. "Aber im Großen und Ganzen hat sie es gut gemacht", gibt er zu. Am Dienstag ist es endlich so weit und die allererste Reunion von "Prominent getrennt" steht zum Streaming auf RTL+ bereit.

Charlotte feiert mit der moderierten Reunion-Show ihr großes Comeback im TV-Geschäft. Die 47-Jährige hat in ihrer Karriere bereits zahlreiche Shows moderiert und sich dabei einen Namen gemacht. Zuletzt schnupperte sie mit ihrer Teilnahme an Die Verräter – Vertraue Niemandem! jedoch selbst Reality-TV-Luft. Ob sie bei der Show tatsächlich Partei ergriffen hat oder ob Marcos Eindruck möglicherweise täuschte, bleibt abzuwarten. Die Wiedersehensfolge verspricht auf jeden Fall ein emotionales Auf und Ab zu werden.

Marco Cerullo, Charlotte Würdig

Marco Cerullo, Realitystar

Charlotte Würdig, Moderatorin