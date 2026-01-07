Julia Römmelt äußert sich zu den Gerüchten mit Lars Maucher

Julia Römmelt (31) räumt mit den Liebesgerüchten um sich und Lars Maucher (29) auf. Mitte Dezember hatte die Reality-TV-Bekanntheit Fotos auf Instagram geteilt, die sie in auffälligen Posen mit Lars zeigten und sofort für Spekulationen bei ihren Fans sorgten. Im Rahmen eines Interviews mit Promiflash stellte sie nun aber klar: "Nur weil man in meinen Instagram-Storys Männer sieht, sei es Tim, Marc-Robin oder Lars, heißt das nicht automatisch, dass man datet."

Die Beauty erklärte im Gespräch mit Promiflash weiter, dass sie und ihre Freunde auf Zypern ein reges Kommen und Gehen pflegen würden: "Bei uns auf Zypern gehen Menschen ein und aus und wir haben regelmäßig Besuch. Es waren schon viele Freunde bei uns." Das gelte auch für Lars, der offenbar einer von mehreren Bekannten ist, mit denen Julia Zeit verbringt. Nachdrücklich fügte sie hinzu: "Nur weil man Zeit miteinander verbringt, bedeutet das nicht, dass man in einer Dating-Situation steckt." Mehr gebe es zu diesem Thema aus ihrer Sicht nicht zu sagen.

Vor drei Wochen hatte Julia mit einem gemeinsamen Instagram-Post mit Lars für Schlagzeilen gesorgt. Die Reality-TV-Bekanntheit saß verführerisch auf dem Schoß des Oberkörperfreien und schaute ihm tief in die Augen. Die Bildunterschrift lautete damals vielsagend "Alle Augen auf mich" – dazu setzte die Influencerin noch ein weißes Herz-Emoji. Fans und Freunde heizten daraufhin die Gerüchteküche ordentlich an. Ihr Kumpel Tim kommentierte zum Beispiel: "Ich bestelle schon mal die Ringe." Auch viele andere Follower feierten die beiden als mögliches neues Traumpaar.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / juliaroemmelt, Instagram / lars_maucher Collage: Julia Römmelt und Lars Maucher, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt auf Lars Mauchers Schoß, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / timkuehnel Julia Römmelt und Tim Kühnel, September 2025