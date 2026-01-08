So schätzen Tim Kühnel & Julia ihre Turmspringen-Chancen ein

Tim Kühnel und Julia Römmelt (31) steigen am 10. Januar als Duo beim TV Total Turmspringen in Berlin aufs Brett. Im Vorfeld sprachen die beiden mit Promiflash über ihre Erwartungen und lieferten eine klare Ansage, worauf es ihnen ankommt. Sie kennen die komplette Konkurrenzliste noch nicht, treten aber mit einem Plan an – Show statt Schielen auf andere Teams, Fokus statt Flattern. "Das ist schwer einzuschätzen, weil wir aktuell gar nicht genau wissen, wer alles antritt. Am Ende ist das für uns aber auch zweitrangig", betonen sie und fügen hinzu: "Wir konzentrieren uns darauf, unser eigenes Ding zu machen und vor allem eine gute Show abzuliefern."

Ganz ohne Blick nach links und rechts geht es dann aber doch nicht. Als stärkste Gegner nennen Tim und Julia die Legats – also Ex-Fußballer Thorsten Legat (57) und Sohn Nico Legat (27). Das Vater-Sohn-Gespann sei ein eingespieltes Team, das beim Turmspringen schon einmal auf Platz zwei landete und damit Erfahrung mitbringt. "Unsere größte Konkurrenz sehen wir bei den Legats. Sie haben schon einmal teilgenommen. Als Vater-Sohn-Duo sind sie ein starkes Team und bringen einfach Erfahrung mit", sagen Tim und Julia zu Promiflash. Und dann blitzt noch ein kleiner Seitenhieb von Tim auf: "Außer natürlich bei Prominent getrennt – da wissen ja alle, wer am Ende gewonnen hat."

Am Beckenrand sorgen außerdem eine Riege bekannter Gesichter für mächtig Wirbel. Die Moderatoren Steven Gätjen (53) und Sonya Kraus (52) begleiten das Spektakel, während Sebastian Pufpaff (49) mit seinem trockenen Humor am Kommentatorenpult glänzt. Auch im Teilnehmerfeld herrscht echte Starpower. So wagen sich mit Fabian Hambüchen (38), Annabelle Mandeng (54), Paul Janke (44) und Marcel Nguyen (38) gleich mehrere Publikumslieblinge der vergangenen Jahre erneut auf das Sprungbrett. Fabian und Steffen Groth (51) bringen sogar schon zwei Siege mit, Annabelle gilt mit drei Gewinnen als absolute Favoritin.

Das "TV Total Turmspringen" wird am 10. Januar 2026 live ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn übertragen.

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt und Tim Kühnel

IMAGO / BOBO Nico und Thorsten Legat, August 2025

Getty Images Annabelle Mandeng bei der Berlin-Premiere von "Ballerina" im Mai 2025