Julia Römmelt schenkt Tim Kühnel "Traumfrau" zum Nikolaus

Tim Kühnel freut sich über ein witziges Nikolausgeschenk. Der Realitystar hat von seiner Mitbewohnerin Julia Römmelt (31) eine humorvolle Überraschung bekommen. Auf Instagram teilte er ein Foto: In seinem Schuh steckte eine Barbiepuppe, daneben lag eine kleine Tafel mit der Botschaft: "Happy Nikolaus. PS: Deine Traumfrau ohne Drama." Der ehemalige AYTO-VIP-Kandidat kommentierte die lustige Geste sichtlich amüsiert: "Der Preis für die tollste Mitbewohnerin geht unumstritten an Julia Römmelt."

Er ist aber nicht nur begeistert von der Überraschung, sondern zeigt sich auch dankbar für seine Mitbewohnerin. Auf Instagram unterstrich er mit einer zweiten Zeile, wie nah und alltäglich ihr Austausch ist: "PS: Danke, dass du dir nicht nur bei LaFa meine Storys anhörst, sondern es jetzt wieder täglich über dich ergehen lässt." Offenbar scheint Tim allerdings kein Geschenk für das Model parat zu haben. "Ich wusste nicht mal, dass heute Nikolaus ist, ups", gesteht er.

Julia und Tim teilen sich seit einiger Zeit eine Wohnung und scheinen dabei nicht nur Mitbewohner, sondern auch Freunde zu sein. Während sich Julia als Model in der Öffentlichkeit einen Namen machte, wurde Tim durch seine Auftritte in Reality-TV-Formaten einer breiteren Masse bekannt. Die beiden unterhalten ihre Fans regelmäßig mit Einblicken in ihren Alltag, wobei solche humorvollen Gesten wie die Nikolausüberraschung von Julia ihren gemeinsamen Spirit verdeutlichen.

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt und Tim Kühnel

IMAGO / Gartner Tim Kühnel bei der Premiere von "The Power" in Berlin

Instagram / timkuehnel Julia Römmelt und Tim Kühnel, September 2025