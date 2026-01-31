Julia Römmelt überrascht: Auf OnlyFans bleibt sie angezogen

Julia Römmelt (31), bekannt als Miss Dezember 2020 und Playmate des Jahres 2021, begeistert auf der Plattform OnlyFans mit ihren Inhalten, überrascht dabei jedoch mit einer klaren Entscheidung: Sie zeigt sich bewusst nicht nackt. Gegenüber RTL erklärte das Model: "Ich habe mich auf OnlyFans, obwohl ich im Playboy war, noch nie nackt gezeigt. Und das wird auch so bleiben." Stattdessen setzt sie auf hochwertige Fotos in Unterwäsche oder Bikinis. Damit liefert sie eine Alternative zu den Erwartungen vieler an die Plattform, die oft mit erotischen Inhalten bis zur Freizügigkeit assoziiert wird. 95.000 Fans folgen ihren Updates, die sie gekonnt inszeniert, ohne sämtliche Hüllen fallen zu lassen.

Julia ist seit 2020 auf OnlyFans aktiv und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Plattform in einem neuen Licht darzustellen. "Die Menschen denken bei OnlyFans immer gleich an Porno", sagte sie und betont, dass sie bewusst anders vorgeht. Sie sieht die Plattform als Möglichkeit, kreativ und professionell mit Fans zu interagieren, ähnlich wie es Creators in Amerika mit Fitness- und Ernährungsthemen tun. Außerdem bringt sie frischen Wind in die Szene: Gemeinsam mit dem Goodbye Deutschland-Auswanderer Steff Jerkel plant sie auf Mallorca, eine luxuriöse Creator-Villa einzurichten. In dieser sollen Inhalte entstehen, die die professionellen Möglichkeiten von OnlyFans betonen, ohne in ein schmuddeliges Klischee zu verfallen.

Die gebürtige Hessin hat mittlerweile auf Zypern und Mallorca ihren Lebensmittelpunkt gefunden. Privat und beruflich ist sie oft auf den Balearen unterwegs, um ihre kreativen Projekte zu verwirklichen. Besonders am Herzen liegt ihr dabei das Vorhaben, Nachwuchstalente auf ihrem Weg zu mehr Reichweite zu unterstützen. In der neuen Villa soll dies gezielt vorangetrieben werden. Für Julia steht fest, dass sich OnlyFans auch als professionelle Plattform etablieren kann. "Wir möchten auch mit der Villa zeigen, dass OnlyFans nicht schmuddelig sein muss", erklärt sie entschlossen. Wann das Projekt seine Türen öffnet, bleibt aber noch abzuwarten.

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Influencerin

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Reality-TV-Bekanntheit

Joyn/Benjamin Kis Julia Römmelt, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin