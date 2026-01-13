Haben Julia Römmelt und Kumpel Tim Lust auf weitere Formate?

Julia Römmelt (31) und Tim Kühnel scheinen im Reality-TV unzertrennlich. Ob bei "La Familia – House of Reality" oder als Team beim TV Total Turmspringen, die beiden stellen ihre enge Verbindung immer wieder unter Beweis. Fans fragen sich: Wird das Power-Duo künftig in weiteren Formaten zu sehen sein? Im Interview mit Promiflash gibt Julia Einblicke: "Ja, auf jeden Fall. Wir sind ein sehr starkes Team und verstehen uns blind." Besonders das Turmspringen, das für beide Neuland war, habe gezeigt, wie gut ihre Zusammenarbeit funktioniert.

Die beiden Realitystars sind sich einig: Es gäbe viele Gelegenheiten für gemeinsame Projekte. Ein besonderes Highlight für Julia wäre eine Datingshow. "Besonders lustig wäre auch ein gemeinsames Datingformat, in dem wir uns gegenseitig unterstützen könnten", erzählte das Model gegenüber Promiflash. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Dann könnte ich auch ein bisschen auf Tim aufpassen." Dass Julia und Tim vor der Kamera harmonieren, haben sie bereits bewiesen – und es scheint, als hätten sie viele Ideen für zukünftige Abenteuer vor der Linse.

Schon vor einigen Wochen hatten die beiden mit einer witzigen Aktion am Nikolaustag für Aufsehen gesorgt. Tim teilte damals auf Instagram ein Foto, das eine Barbiepuppe in seinem Schuh zeigte – dazu eine kleine Tafel mit der Botschaft: "Happy Nikolaus. PS: Deine Traumfrau ohne Drama." Die Nachricht stammte von Julia, die das Model als humorvolle Mitbewohnerin erneut von ihrer charmanten Seite zeigte. Tim zeigte sich darüber begeistert und schrieb: "Der Preis für die tollste Mitbewohnerin geht unumstritten an Julia Römmelt."

Anzeige Anzeige

Instagram / timkuehnel Julia Römmelt und Tim Kühnel, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / timkuehnel Julia Römmelt und Tim Kühnel, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt und Tim Kühnel