So üben Tim Kühnel und Julia fürs "TV Total Turmspringen"

Julia Römmelt (31) und Tim Kühnel wagen den Sprung ins Wasser: Am 10. Januar stehen das Model und der Reality-TV-Star als Duo beim TV Total Turmspringen in Berlin auf dem Startblock. Im Gespräch mit Promiflash erzählen die beiden, wie sie sich auf den Wettkampf einstellen – trotz erschwerter Umstände und wenig Vorlauf. Die zwei leben auf Zypern, die Zusage flatterte erst kurz vor Weihnachten ins Haus – und nun bleiben ihnen in der Hauptstadt gerade einmal drei Tage, um gezielt zu trainieren. Die Vorbereitung lief alles andere als optimal, geben die beiden offen zu. "Da wir in Zypern wohnen und erst kurz vor Weihnachten die Zusage bekommen haben, war eine intensive Vorbereitung leider nicht möglich", erklären sie.

Die beiden geben im Promiflash-Interview preis: "Julia hat drei- bis viermal zusätzlich trainiert, da sie anfangs nicht einmal mit zugehaltener Nase ins Wasser springen konnte." Tim bringt Routine mit, weil er schon im Vorjahr antrat. Er sei dadurch "ein Stück weiter". Leicht war es trotzdem nicht: "Wir waren beide zuvor krank beziehungsweise sind es teilweise noch. Jetzt haben wir in Berlin immerhin drei Tage Zeit, um uns gezielt vorzubereiten. Trotz der Umstände sind wir guter Dinge und wollen das Beste daraus machen", sagen sie. Der Plan: Abläufe festigen, die Synchronität schärfen und den Sprung ins kalte Wasser mit Mut belohnen.

Beim "TV Total Turmspringen" gibt es am Samstag echtes Staraufgebot am Beckenrand. Sonya Kraus (52) moderiert am Wasser, Sebastian Pufpaff (49) kommentiert gewohnt humorvoll das Live-Spektakel und Steven Gätjen (53) führt durchs Programm. Neben Julia und Tim wagen sich unter anderem auch Olympiasieger Fabian Hambüchen (38), Schauspielerin Annabelle Mandeng (54), Ur-Bachelor Paul Janke (44) sowie "Wellerman"-Sänger Nathan Evans auf den Sprungturm. Im Synchronwettbewerb beweisen Teams wie Ex-Fußballer Thorsten Legat (57) und Sohn Nico (27) sowie Moderator Peter Imhof (52) und Steffen Groth (51), wie wichtig Harmonie beim Sprung ins kalte Wasser ist.

Das "TV Total Turmspringen" wird am 10. Januar 2026 live ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn übertragen.

Anzeige Anzeige

Instagram / timkuehnel Julia Römmelt und Tim Kühnel, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt und Tim Kühnel

Anzeige Anzeige

ProSieben / Steffen Z. Wolff Sebastian Pufpaff, "TV Total Turmspringen"-Gastgeber