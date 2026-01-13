"Magie": Lars Maucher schwärmt von der Annäherung mit Julia

Zwischen Model Julia Römmelt (31) und Reality-TV-Star Lars Maucher (29) kochte seit Dezember die Gerüchteküche – jetzt spricht Lars erstmals selbst über die Verbindung. In einer Instagram-Fragerunde erklärte er, was wirklich zwischen ihm und Julia passiert sein soll, und deutete an, dass für ihn mehr im Spiel war als bloße Freundschaft. "Es war mehr als nur Freundschaft und ich habe mich wohl an ihrer Seite gefühlt", schwärmte der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer, der einst mit Zoe Saip (26) anbandelte, online. "Für mich war das wie Magie mit ihr, und ich dachte, endlich angekommen zu sein! In meinen Augen ist sie eine tolle Frau." Gleichzeitig stellte er klar, dass er sich derzeit nicht in der Lage sieht, weiter ins Detail zu gehen.

Der Reality-TV-Star, der zuletzt bei Germany Shore wegen zweier Ex-Flammen für Aufsehen sorgte, ordnete seine Gefühle und das schnelle Tempo der Annäherung ein. Demnach sei "alles so schnell" gegangen, eine Bindung habe sich gebildet, ohne dass zuvor Vertrauen gewachsen sei. Das habe seinen Kopf "sehr viele Probleme" machen lassen, wie er weiter erklärte. Lars räumte ein, dass er selbst Anteil an der jetzigen Situation habe und emotional überfordert gewesen sei. "Man muss die Liebe und das Vertrauen einfach zulassen und im Hier und Jetzt leben! Ich war emotional überfordert und habe mich selbst nicht mehr erkannt", sagte er auf Instagram, setzte dann aber eine klare Grenze: "Derzeit fühle ich mich aber nicht in der Lage, mich dazu mehr zu äußern."

Julia hatte die Spekulationen zuletzt gedämpft und betont, dass gemeinsame Auftritte und Fotos nicht automatisch eine Beziehung bedeuten. "Nur weil man Zeit miteinander verbringt, bedeutet das nicht, dass man in einer Dating-Situation steckt." Mehr gebe es zu diesem Thema aus ihrer Sicht nicht zu sagen, wie sie gegenüber Promiflash betonte. Abseits der Schlagzeilen gilt sie als jemand, der sein Social-Media-Leben gern vielseitig und spontan gestaltet, während Lars nach seinen TV-Auftritten häufig offen über Gefühle spricht und die Nähe zu seiner Community sucht. Persönliche Grenzen öffentlich zu markieren, gehört dabei für beide offenbar genauso dazu wie die Einblicke, die ihre Fans so lieben.

Instagram / juliaroemmelt, Instagram / lars_maucher Julia Römmelt und Lars Maucher

Instagram / lars_maucher Lars Maucher, Realitystar

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt auf Lars Mauchers Schoß, Dezember 2025