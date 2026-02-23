"Merkwürdige Kindheit": Tochter von Katie Price packt aus

Princess Andre (18), die 18-jährige Tochter von Sänger Peter Andre (52) und Model Katie Price (47), hat jetzt über die deutlichen Unterschiede zwischen ihrer eigenen Kindheit und der ihrer jüngeren Halbgeschwister gesprochen. Während Princess und ihr Bruder Junior (20) von Geburt an im Rampenlicht standen und eine eher "merkwürdige Kindheit" erlebten, wachsen ihre Halbgeschwister Millie, Theo und Arabella, die aus der Ehe ihres Vaters mit Emily MacDonagh stammen, weitgehend privat auf. Die drei Kinder werden von ihrer Mutter Emily, die als Ärztin im NHS arbeitet, bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten und dürfen nicht einmal ohne Erlaubnis fotografiert werden. "Es ist seltsam, wenn wir alle zusammen unterwegs sind, weil die Leute mich und Junior erkennen, aber sie nicht", erklärte Princess laut The Sun.

Die Influencerin sieht die unterschiedlichen Lebensumstände ihrer Geschwister aber durchaus positiv. "Wenn ich sie sehe, denke ich: 'Oh, ihr dürft ein normales Leben leben.' Das ist so cool", verriet die Teenagerin im Interview. Princess vermutet allerdings, dass ihre Halbgeschwister in Zukunft möglicherweise doch ins Showgeschäft drängen könnten. Zum Beispiel ihr kleiner Bruder Theo sei bereits jetzt ein echter "Performer", der es liebe zu singen und zu tanzen, während ihre Schwester Millie "wahrscheinlich genauso" sei.

Während Princess bei ihrem Vater Peter und dessen Frau Emily ein stabiles Zuhause hat, sorgt ihre Mutter Katie für Schlagzeilen. Die Mutter von fünf Kindern hat kürzlich in Dubai überraschend Lee Andrews geheiratet, den sie nur wenige Tage zuvor kennengelernt hatte. Princess erfuhr von der Hochzeit erst im Nachhinein, steht aber offenbar hinter ihrer Mutter. "Ich weiß, dass sie verrückt ist, aber wenn sie glücklich ist, bin ich glücklich", erklärte sie. Katies Ex-Mann Alex Reid (50) äußerte sich gegenüber Mirror hingegen kritisch zu der Blitzhochzeit und bezeichnete sie als möglichen PR-Stunt. "Das ist das Traurige. Auf Kosten der Menschen um sie herum. Ihrer Familie. Ihrer Liebsten. Ihrer Kinder", sagte er.

Getty Images Katie Price und Princess Andre, 2023

Instagram / peterandre Emily MacDonagh und Peter Andre mit den Kindern, April 2025

Getty Images Junior Andre, Peter Andre und Princess Andre bei der Premiere von Mission: Impossible – The Final Reckoning in Leicester Square