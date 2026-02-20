Katie Price äußert sich erstmals zum Streit ihres Ehemanns

Katie Price (47) äußerte sich nun erstmals zu den Gerüchten über eine angebliche Prügelei zwischen ihrem Ehemann Lee Andrews und Paolo Margaglione, dem Freund ihrer langjährigen Freundin Kerry Katona (45). In ihrer Instagram-Story stellte die Reality-Bekanntheit jetzt klar, dass die Spekulationen falsch seien: "Eines möchte ich klarstellen: Es gab keine Prügelei, keine Schläge zwischen Lee und Paolo", erklärte sie. Katie betonte außerdem, dass sie und Lee einen "wirklich tollen Tag" mit Kerry und Paolo verbracht hätten. "Lee war noch nie aggressiv oder wütend und hat mich auch nie in irgendeiner Weise beleidigt", versicherte die 47-Jährige weiter und schwärmte von ihrem Mann: "Wir sind so verliebt und er ist mein absoluter Teddybär."

Dennoch berichten Augenzeugen gegenüber The Sun von einer völlig anderen Version der Ereignisse. Demnach soll es zu einem heftigen Streit gekommen sein, nachdem Lee zunächst lautstark mit Katie diskutiert habe. Paolo soll dann eingegriffen haben, woraufhin Lee sehr wütend geworden sei und begonnen habe, ihn anzuschreien. "Die Situation wurde sehr hitzig, Lee schlug um sich und einer seiner Schläge traf Paolo direkt am Kopf", erklärte die Quelle gegenüber The Sun. Kerry selbst soll zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend gewesen sein, und Katie und Lee sollen das Hotel kurz nach der angeblichen Auseinandersetzung verlassen haben. Sowohl Katie als auch Lee wiesen die Berichte gegenüber der Daily Mail zurück.

Die jüngsten Spekulationen könnten nun auch Katies langjährige Freundschaft mit Kerry belasten. Die beiden Paare hatten sich während Katies Flitterwochen in Dubai getroffen, nachdem Kerry und Paolo dort ihren ersten gemeinsamen Valentinstag gefeiert hatten. Katie betonte in ihrer Instagram-Story nun jedoch, dass zwischen ihnen alles in bester Ordnung sei: "Wir können es kaum erwarten, nach Großbritannien zurückzukehren, um eine große Hochzeit mit unserer ganzen Familie und unseren Freunden zu feiern", erklärte sie ihren Followern und fügte hinzu: "Und natürlich werden Kerry und Paolo unsere besonderen Gäste sein."

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und Kerry Katona, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr Ehemann Lee