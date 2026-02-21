Katie Price dementiert Prügelvorwürfe gegen ihren Ehemann

Katie Price (47) wehrt sich gegen die Prügel-Schlagzeilen rund um ihren frisch angetrauten Ehemann Lee Andrews. Britische Medien wie The Sun berichteten, der Geschäftsmann soll während eines gemeinsamen Dubai-Trips Kerry Katonas (45) Freund Paolo Margaglione attackiert und geschlagen haben. Angeblich, weil Paolo sich in ein hitziges Gespräch zwischen Lee und Katie eingemischt haben soll. Der Vorfall soll sich der Darstellung eines Insiders nach während des Valentinstagsurlaubs der beiden Paare ereignet haben. Paolo soll demnach bereits nach 14 Stunden wieder in Richtung Heimat geflogen sein. Nun meldet sich Realitystar Katie selbst zu Wort – und zeichnet ein ganz anderes Bild der Ereignisse, wie The Standard berichtet.

In ihren Instagram-Stories bestreitet Katie die angebliche Prügelei entschieden und betont, es habe keine körperliche Auseinandersetzung zwischen ihrem Mann und Paolo gegeben. "Es hat keinen Schlagabtausch, keine geworfenen Fäuste zwischen Lee und Paolo gegeben, wenn überhaupt hatten wir einen guten Tag und haben mit ihnen gefeiert", erklärt sie. Die 47-Jährige schwärmt von einem harmonischen Tag mit Kerry und deren Partner und stellt klar, dass Lee ihr gegenüber nie aggressiv oder laut geworden sei: "Lee war mir gegenüber niemals aggressiv, wütend oder hat in irgendeiner Art so mit mir gesprochen. Wir sind so verliebt und er ist mein absoluter Teddybär." Für die große Hochzeitsparty in Großbritannien kündigt Katie außerdem an, dass Kerry und Paolo dort als "besondere Gäste" dabei sein sollen.

Der jüngste Wirbel reiht sich in eine Serie von Schlagzeilen um Katies neue Ehe ein. Die fünffache Mutter hatte Lee, den sie online kennengelernt hat, erst kürzlich in Dubai geheiratet – es ist ihre vierte Ehe. Kurz nach der Hochzeit deutete die TV-Persönlichkeit auf Instagram an, mit Lee ein gemeinsames Kind zu erwarten, während der Unternehmer selbst ein Foto mit den Worten "Perfektes Paar, bald zu dritt" teilte. Parallel dazu sorgten Berichte über seine Vergangenheit für Gesprächsstoff: Ex-Partnerinnen warnten öffentlich davor, ihm Geld zu geben und warfen ihm vor, ein "Lügner" und "Narzisst" zu sein. Doch Katie und Lee trotzen diesen Gerüchten und präsentieren sich im Netz weiterhin als glückliches Paar, zwischen das man so schnell keinen Keil treiben kann.

Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

Instagram / kerrykatona7 Paolo Margaglione und Kerry Katona im Oktober 2025

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026