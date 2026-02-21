Katie Price' Ehemann Lee Andrews profitiert von ihrem Ruhm

Katie Price (47) sorgt einmal mehr für Schlagzeilen – und diesmal steht vor allem ihr neuer Ehemann Lee Andrews im Rampenlicht. Seit der überraschenden Hochzeit des Realitystars in Dubai präsentiert sich der selbst ernannte Geschäftsmann auf Social Media als frischgebackener Ehemann an der Seite der früheren Glamour-Beauty. In seinen neuesten Instagram-Clips prahlt Lee damit, inzwischen über 51 Millionen tägliche Aufrufe auf seinen Kanälen zu erreichen. Fast jeder seiner Posts zeigt Katie, ihren gemeinsamen Luxusalltag in Dubai oder neue gemeinsame Projekte – darunter auch Andeutungen zu Babyplänen, die die beiden zuletzt öffentlich thematisiert haben.

Markenexperte Nick Ede äußerte sich gegenüber der Daily Mail kritisch zu Lees Strategie. "Katies neuer Ehemann scheint Katies Ruhm und Bekanntheit zu nutzen, um seine Follower und das Interesse an ihm aufzubauen", erklärte er. Lee prahle offen mit seinen Followerzahlen, die nicht wegen ihm, sondern wegen seiner neuen Frau auf seine Seite schauten. "Er scheint von ihrem Ruhm und ihren Followern zu profitieren", so Nick weiter. Aus Markenperspektive handle es sich um klassisches Proximity-Marketing: Lee signalisiere potenziellen Marken und Kooperationspartnern, dass sein Wert durch die Verbindung mit Katie gestiegen sei. "Das fühlt sich sehr strategisch und transaktional an, anstatt liebevoll und fürsorglich", fügte der Experte hinzu.

Katie und Lee hatten kürzlich für Aufsehen gesorgt, als sie verkündeten, ein Baby bekommen zu wollen. Die 47-Jährige, die bereits fünf Kinder hat, hatte bereits 2023 in einem Podcast verraten, dass sie eine Leihmutter gefunden habe. "Ich habe keine Eizellen mehr, ich bin 44, ich will ein weiteres Baby, also was soll ich tun? Ich kann es nicht austragen", sagte sie damals. Die Leihmutter sprang allerdings wieder ab. Katie war zuvor dreimal verheiratet, bevor sie Lee in Dubai kennenlernte. Der Geschäftsmann, der 2022 in der BBC-Sendung "Inside Dubai: Playground Of The Rich" als britischer Milliardär vorgestellt wurde, soll laut der Daily Mail jedoch nicht das Land verlassen können. Angeblich verbrachte er drei Wochen in einem Gefängnis in den Vereinigten Arabischen Emiraten, weil ihm vorgeworfen wurde, die Unterschrift seiner Ex-Freundin gefälscht zu haben.

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr Ehemann Lee

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Instagram / katieprice Katie Price, Februar 2026