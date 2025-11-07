Weiterer schwerer Verlust: Rick Harrison trauert um Mutter

Schock für Realitystar Rick Harrison (60): Seine Mutter Joanne Harrison ist gestorben. Das bestätigte seine Sprecherin Laura Herlovich dem US-Portal TMZ. Demnach starb Joanne gestern im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus in Las Vegas. Als Ursache nannte die Sprecherin Nierenversagen. Rick, der durch die TV-Show "Pawn Stars" bekannt wurde, bittet um Privatsphäre und zieht sich nach der traurigen Nachricht zurück. Für den TV-Liebling ist es ein weiterer schwerer Schlag.

Rick hat in den vergangenen Jahren mehrere Verluste verkraften müssen: Sein Vater Richard starb 2018 an den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung. Anfang des vergangenen Jahres verlor er zudem seinen Sohn Adam durch eine versehentliche Überdosis von Fentanyl und Methamphetamin, wie TMZ damals berichtete. Trotz der Rückschläge versuchte Rick, nach vorn zu blicken, und verlobte sich vor Kurzem mit seiner Partnerin Angie Polushkin. Den Antrag machte er mit einem birnenförmigen 6,5-Karäter aus seinem eigenen Gold & Silver Pawn Shop.

Rick Harrison, der durch die weltweite Popularität von "Pawn Stars" bekannt wurde, war schon immer eng mit seiner Familie verbunden. Sein Vater Richard spielte eine zentrale Rolle in der Show, auch wenn die Familie privat ihre Höhen und Tiefen erlebte. Über Joanne ist wenig bekannt, da sie das Rampenlicht im Gegensatz zu ihrem Sohn und ihrem verstorbenen Mann mied. Ob in seiner Show oder im Privatleben, die Bedeutung familiären Zusammenhalts scheint für Rick stets eine Konstante zu sein.

Getty Images Rick Harrison bei den ACM Awards Radio Remotes in Las Vegas, 6. April 2019

Instagram / rick_harrison Adam und Rick Harrison in Rom, Mai 2020

Imago Angie Polushkin und Rick Harrison, 2024