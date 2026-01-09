Königin Camilla feiert fünfjähriges Bestehen des Lesezimmers

Königin Camilla (78) macht zum fünften Jubiläum ihres Buchprojekts ernst: Die Royal startet mit ihrer Stiftung The Queen’s Reading Room die neue Aktion "Mach Platz fürs Lesen" und erklärt ihre Mission angesichts sinkender Leserraten für "dringlicher denn je". Vor fünf Jahren während des Lockdowns als kleiner Buchclub begonnen, erreicht die Initiative heute eine Community von 186.000 Bücherfans in über 180 Ländern. Die Königin ruft dazu auf, das Lesen fest in den Alltag einzubauen: am besten jeden Tag fünf Minuten, so selbstverständlich wie 10.000 Schritte oder fünf Portionen Obst und Gemüse.

In einem Statement, das unter anderem vom Mirror verbreitet wurde, sagte Camilla: "Fünf Jahre ist es her, dass ich in der Hoffnung, andere könnten aus guter Literatur ebenso viel Freude ziehen wie ich, einen Buchclub gründete." Aus den "bescheidenen Anfängen" sei eine globale Wohltätigkeitsorganisation entstanden, die Millionen erreiche, Veranstaltungen auf die Beine stelle und mit Partnern Bücher dorthin bringe, wo sie am dringendsten gebraucht würden. Die Stiftung verweist auf neurowissenschaftliche Erkenntnisse: Bereits fünf Minuten fiktionales Lesen können Stress um fast 20 Prozent senken, die Konzentration um bis zu 11 Prozent steigern und Einsamkeitsgefühle reduzieren. Zugleich schlagen die Verantwortlichen Alarm: Nur jede zweite erwachsene Person in Großbritannien liest binnen eines Jahres überhaupt ein Buch, und viele brechen Lektüren wegen Ablenkungen ab. Geschäftsführerin Vicki Perrin nannte die Entwicklung "tief besorgniserregend", besonders mit Blick auf Kinder; laut National Literacy Trust genießen nur noch etwa ein Drittel der 8- bis 18-Jährigen das Lesen.

Der Weg der Initiative begann 2020 mit einer handschriftlichen Liste von neun Favoriten der Königin; im Januar 2021 folgte der Instagram-Start mit Empfehlungen und Autorengesprächen. Inzwischen wurden 76 Bücher persönlich von Camilla empfohlen, Gastlisten kamen unter anderem von König Charles (77), Prinzessin Kate (44) und Königin Mathilde (52). Aus dem Buchclub wurde 2023 die offizielle Stiftung The Queen’s Reading Room mit Literaturfestival, Podcast und einer neuen Auszeichnung, der The Queen’s Reading Room Medal, die lokale Leseförderer würdigt. Die Organisation spendete mehr als 2.300 Bücher an elf Projekte, darunter 1.400 Exemplare für Patientinnen und Patienten des Chelsea and Westminster Hospital, unterstützte Lesegruppen bei St Mungo’s und kooperiert mit Frauenhäusern. Vicki beschreibt die Königin als Seele der Initiative: Häufig treffe man sie mit Stapeln von Büchern im Sessel. "Es ist sehr ihr Baby", sagte sie dem Mirror. Bücher, so Camilla, "machen das Leben besser" und für sie ist das erst der Anfang.

Getty Images Königin Camilla, Dezember 2025

Imago Königin Camilla und Geri Halliwell mit Kaira Puri, Pandora Onyedire, Vivian Agarwal und Lakshmi Manognya Achanta die Gewinner des Essay-Wettbewerbs

Imago Königin Camilla bei einem Empfang für die Gewinner des Queen’s Commonwealth Essay Competition im St James’s Palace, London