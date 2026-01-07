Ex-Butler verrät: So wird Prinzessin Kate Geburtstag feiern

Prinzessin Kate (43) steht kurz vor einem ganz besonderen Tag: Am 9. Januar feiert die Prinzessin von Wales ihren 44. Geburtstag – und alles deutet auf eine intime Feier im Kreis der Familie hin. Wo? In ihrem neuen Zuhause nahe Windsor, fernab jeder großen Gala. Wer gratuliert zuerst? Ehemann Prinz William (43) und die Kinder George, Charlotte und Louis. Was ist geplant? Laut einem Insider aus royalen Kreisen soll es statt Pomp ein warmes Familien-Dinner geben, bei dem Kates Lieblingsgerichte auf den Tisch kommen. König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) könnten ebenfalls an einem kleinen Abendessen oder einer privaten Runde teilnehmen – so jedenfalls die Prognose eines Mannes, der die royalen Gewohnheiten kennt.

Grant Harrold, früher Butler im Dienst von König Charles, zeichnete bei Heart Bingo das mögliche Geburtstagsbild: "Ich kann fast garantieren, dass der König für seine Schwiegertochter eine Geburtstagsfeier ausrichtet", sagte er. Groß sei die Runde aber nicht, eher persönlich, mit einem Menü nach Kates Geschmack. Bei den Geschenken werde es traditionell wie verspielt: Die Royals lieben "lustige Geschenke", verriet Harrold, doch William dürfte neben einem augenzwinkernden Mitbringsel auch Praktisches und Persönliches bereithalten. Denkbar seien ein Schmuckstück und schöne Dinge für das Zuhause – passend, weil Kate und William seit dem Herbst 2025 im Forest Lodge in Windsor Great Park ihre Zukunftsadresse gefunden haben und seit Weihnachten an Deko und "Mood Boards" feilen. Harrold hält sogar einen romantischen Kurztrip für möglich. Von König Charles und Camilla erwartet er ein gemeinsames Präsent mit Gefühl – vielleicht ein Stück aus der privaten Sammlung oder ein Leihgabe-Erbstück aus der Royal Collection: "Es könnte etwas sein, das für ihn sentimental ist", erklärte er.

Abseits von Geschenkbändern und Geburtstagskuchen gibt es für Kate und Charles noch einen Grund zum Feiern: die Gesundheit. Die Prinzessin hatte im vergangenen Jahr öffentlich gemacht, in Remission zu sein, und kehrte Schritt für Schritt in den royalen Alltag zurück. Charles wiederum kündigte in einer aufgezeichneten Botschaft an, dass sein Behandlungsplan im neuen Jahr reduziert werden könne. William würdigte Kates Kraft im vergangenen Jahr mit rührenden Worten und einem Familienfoto aus Windsor: "Die Stärke, die du im letzten Jahr gezeigt hast, war bemerkenswert", schrieb er damals bei Instagram. Solche Momente, in denen sich die Royals ganz privat zeigen, prägen auch Kates Geburtstage: kleine Gesten, gemeinsame Zeit mit den Kindern, ein stiller Toast – und Erinnerungen, die in den eigenen vier Wänden entstehen.

Getty Images Besuch im Anna Freud Centre: Prinzessin Kate in London am 27. November 2025

Getty Images Die Royals nach dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham 2025

Getty Images König Charles, Prinzessin Kate und Prinz William im März 2013

