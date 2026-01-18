Prinzessin Kate unter Druck: Zofft sie sich mit Camilla?

Prinzessin Kate (44) startet das neue Jahr mit einer schweren Belastung. Wie Insider berichten, haben sich die Spannungen zwischen ihr und Königin Camilla (78) erheblich verschärft – von "offenem Krieg" ist die Rede. Der Streit soll schon im vergangenen Jahr bei einem Staatsbesuch von Donald Trump (79) und seiner Frau Melania begonnen haben, als Camilla angeblich unfreundlich gegenüber Kate auftrat. Zusätzlich wird die Situation durch den Konflikt um Prinz Andrew (65) und Sarah Ferguson (66) angeheizt, die ihre verbleibenden royalen Privilegien verloren und die Royal Lodge räumen mussten. Camilla kritisiert offenbar scharf die aktive Rolle, die Kate und Prinz William (43) in diesen Entscheidungen gespielt haben. "Aus Camillas Perspektive haben die Wales sich aufdringlich in eine Angelegenheit eingemischt, die nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fiel, und sie findet, dass sie dadurch sowohl ihren eigenen Stand als auch die Autorität des Königs in der Familie geschwächt haben", erklärt eine Quelle gegenüber Ok!

Kate hingegen fühlt sich durch Camillas Kritik unberechtigterweise attackiert und bemüht sich, Ruhe zu bewahren, obwohl sie emotional und körperlich stark beansprucht sei. Die gereizte Stimmung verschärft sich weiter, da Camilla laut Berichten nicht bereit ist, ihre Meinung zu ändern, was die Lage beinahe unerträglich mache, sobald beide Frauen aufeinandertreffen. "Gerade jetzt, da Kate emotional und physisch durch ihre überstandene Krebserkrankung ohnehin schon stark beansprucht ist, sind ständige Spitzen von Camilla das Letzte, was sie braucht", betont der Insider und ergänzt: "Sie hält das für kleinlich und unbegründet, vor allem, da sie nie jemandes Position infrage stellen wollte."

Doch offenbar war in den vergangenen Tagen nicht nur Camilla schlecht auf die Prinzessin zu sprechen. Wie das Magazin Heated World UK kürzlich berichtete, sah Andrew in Kate plötzlich einen neuen Sündenbock für seinen dramatischen Fall aus der königlichen Familie. Ein Palast-Insider verriet: "Er redet ständig davon, wie sie eine 'stille Attentäterin' ist, die heimlich die Strippen zieht und William gegen ihn aufhetzt." Der ehemalige Royal habe sich geradezu in die Vorstellung verrannt, Kate sei maßgeblich für seinen Rauswurf aus der Royal Lodge verantwortlich.

Getty Images Prinzessin Kate und Königin Camilla

Getty Images Königin Camilla beim Staatsbankett auf Schloss Windsor, 3. Dezember 2025

Getty Images Prinzessin Kate empfängt Englands Rugby-Nationalteam der Frauen als Schirmherrin des RFU