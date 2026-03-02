Mit Rede: Knossi sorgt bei "Let's Dance" für Begeisterung

Jens Knossalla, besser bekannt als Knossi (39), hat bei der Kennenlernshow von Let's Dance für einen spontanen Auftritt gesorgt und die Stimmung im Studio ordentlich angeheizt. Der Moderator und Social-Media-Star ließ es sich nicht nehmen, den diesjährigen Kandidaten eine motivierende Rede zu halten und dabei seine Begeisterung für die neue Staffel zum Ausdruck zu bringen. Gleich zu Beginn schwärmte er von Victoria Swarovskis (32) Kleid und verriet dann eine persönliche Neuigkeit: Er selbst übt gerade Walzer mit seiner Frau, um für ihren Hochzeitstanz gerüstet zu sein.

Knossi zeigte sich von der diesjährigen Besetzung der Show regelrecht begeistert. "Das ist die krasseste Kennenlernshow, die wir bei Let's Dance, glaube ich, in all den Jahren jemals gesehen haben", schwärmte er im Studio. Besonders hob er "TV-Legenden" wie Esther Schweins (55) oder Sonya Kraus (52) hervor. Der frühere "Let's Dance"-Kandidat scherzte sogar, dass er selbst nicht in dieser Staffel antreten wollte, weil er bei dieser starken Konkurrenz wohl schon nach einer Woche ausgeschieden wäre. Auch die Paarungen feierte er ausgiebig und erwähnte in diesem Zusammenhang besonders Bibi (33) und Zsolt (38).

Knossi nahm selbst an der Show teil und kennt daher die Herausforderungen, die auf die Kandidaten zukommen. Seine Begeisterung für die aktuelle Staffel war im Studio deutlich spürbar, als er für die Besetzungsabteilung von RTL einen "Riesenapplaus" forderte. Zum Abschluss seiner spontanen Ansprache wünschte er allen Teilnehmern viel Glück und Spaß: "Ihr werdet eine unglaubliche Reise haben." Mit seiner energiegeladenen Art, die er schon bei seiner eigenen Staffel stets an den Tag legte, sorgte der Entertainer für gute Stimmung bei den Kandidaten und lobte auch die individuellen Stile der Tänzer.

Anzeige Anzeige

Getty Images Knossi bei "Let's Dance", April 2023

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Sonya Kraus und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Isabel Edvardsson und Knossi, "Let's Dance" 2023