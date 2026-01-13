"Es stimmt": Joyce Ilg bestätigt Luke Mockridges Hochzeit

Die Gerüchte sind vorbei, jetzt gibt es die Bestätigung: Comedian Luke Mockridge (36) hat seine Freundin Jenny geheiratet – und das schon im August in Kanada. Bestätigt wurde die heimliche Trauung nun von seiner engen Freundin und Comedy-Kollegin Joyce Ilg (42) im Gespräch mit RTL. "Ja, es stimmt, die beiden sind superhappy und so ein wundervolles Paar", plaudert das Social-Media-Urgestein aus und bestätigt damit, was in den vergangenen Tagen gemutmaßt wurde.

Joyce, die seit Jahren mit Luke befreundet ist, kam gegenüber dem Sender regelrecht ins Schwärmen und fand über Jenny besonders warme Worte: "Lukes Frau ist einer der tollsten, weisesten, liebevollsten Menschen, die ich kenne, und ich freue mich sehr, dass die beiden ihr Glück gefunden haben und sich so guttun." Während privat offenbar alles im Zeichen des Neuanfangs steht, arbeitet Luke parallel daran, auch beruflich wieder Fuß zu fassen. Er testet in Kanada neues Material auf Englisch, bevor er mit seinem "Christmas Comedy Club" in Deutschland auf die Bühne zurückkehren möchte. Die erste Show wurde so gut aufgenommen, dass für den 24. Januar eine Zugabe geplant ist. Lukes Fans dürfen sich also nicht nur über private Neuigkeiten, sondern auch über spannende Projekte freuen.

Die Eheschließung war ein echtes Geheimprojekt und wurde nur im engsten Kreis gefeiert. Neben den Eltern des Comedians und Jennys Mutter waren kaum weitere Gäste dabei. Das frisch vermählte Paar wollte die romantische Zeremonie offenbar ganz für sich genießen und teilte die Neuigkeit erst einmal nicht öffentlich. Ein Freund der beiden schwärmte gegenüber Bild: "Luke und Jenny tun sich gegenseitig so unglaublich gut. Ein absolutes Traumpaar." Er betonte außerdem: "Ich habe die beiden noch nie so glücklich gesehen."

Joshua Sammer/Getty Images, Joshua Sammer/Getty Images for Constantin Film Collage: Joyce Ilg und Luke Mockridge

Instagram / joyceilg Joyce Ilg, deutsche Komikerin

Getty Images Luke Mockridge im Dezember 2019