Luke Mockridge startet Aufruf für seine neue Show

Luke Mockridge (36) plant sein nächstes Projekt – und dafür zieht der Comedian kurzerhand in fremde vier Wände. Unter dem Arbeitstitel "Die To-Go-Show" soll schon bald in Wohnzimmern, WG-Zimmern oder auf Dachböden gedreht werden, bevorzugt im Raum Köln. Auf Instagram rief Luke dazu auf, geeignete Locations anzubieten: "Wenn du der Meinung bist, dein Zuhause oder dein familiäres Wohnzimmer oder der Dachboden, wo du groß geworden bist, dein WG-Zimmer im Wohnheim oder Wohnwagen eignet sich dafür, das Studiosetting für meine neue Show zu sein, dann melde dich bei mir." Gegenüber der Bild sagte er: "Ich habe für dieses Jahr noch viele Pläne." Gedreht werden soll zeitnah, ein Produktionsteam samt Van und Equipment steht bereit.

Offen ist, wo das Format am Ende zu sehen sein wird. Laut Bild ist weder ein Sender noch eine konkrete Plattform fix, möglich erscheinen eine Online-Veröffentlichung – etwa auf YouTube – oder die App von Kumpel Oliver Pocher (47). "Wir haben einen Van voller Equipment, einen Kopf voller geiler Ideen und richtig Bock, diese neue Show auf die Straße zu bringen. Alles, was wir brauchen, bist du", erklärte Luke weiter. Der Ansatz, Wohnzimmer in Studios zu verwandeln, hat in Deutschland bereits Vorläufer: 2012 lief "Heimspiel – Die Show" als Facebook-Livestream, 2016 überraschten Elton (54) und Palina Rojinski (40) beim "ProSieben Auswärtsspiel" Zuschauer zu Hause mit Spielrunden um 100.000 Euro. Parallel konzentriert sich der Comedian weiter auf seinen "Mockridge Comedy Zirkus": Am 28. Februar steht er erneut in Düsseldorf in der Manege, unter anderem mit Entertainer und Zauberer Konrad Stöckel.

Privat scheint Luke geerdet. Nach der stillen Hochzeit in Kanada, die enge Weggefährten öffentlich machten, meidet der Comedian große Worte über sein Liebesleben und fokussiert sich lieber auf Bühne und neue Ideen. In seinem Umfeld gilt er als jemand, der gern mit Freunden arbeitet und Projekte aus dem Bauch heraus anschiebt – kurze Wege, kleine Teams, viel Spontaneität. Köln ist dabei sein Fixpunkt: Hier lebt der Entertainer, hier probt er, hier holt er sich Energie aus dem bekannten Umfeld. Wer ihn abseits der Scheinwerfer trifft, erlebt einen Familienmenschen, der zwischen Proben, Van-Packen und Abendshows die Balance sucht – und offenbar gerade Freude daran hat, die Distanz zwischen Publikum und Bühne so klein wie möglich zu machen.

