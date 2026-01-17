Während Urlaub: Bei Luke Mockridge wurde fast eingebrochen

Schreckmoment nach den Ferien: Luke Mockridge (36) ist nach anderthalb Wochen Urlaub in Sri Lanka in sein Zuhause zurückgekehrt – und fand eine verbogene, beschädigte Eingangstür vor. "Jemand hat versucht, gewaltsam in die Bude reinzukommen", erklärte Luke sichtlich genervt in einem Clip online. Der Comedian entdeckte deutliche Spuren eines Einbruchsversuchs an seiner Wohnung in Bonn und teilte die Aufnahmen kurz darauf auf Instagram. Der polarisierende Entertainer kehrte gemeinsam mit seiner Frau Jenny zu dem kuriosen Anblick zurück. Der Einbrecher scheiterte offensichtlich während ihrer Abwesenheit, als die beiden noch im Ausland waren. Zurück in Deutschland standen sie buchstäblich vor verschlossener Tür – denn rein kam vorerst niemand.

"Wir kamen nach Hause und kamen nicht mehr in die Tür rein, weil sie voller Einbruchsspuren war und jemand versucht hatte, gewaltsam in die Bude hereinzukommen, hat die Tür aber so verbogen und verhoben, dass selbst wir nicht mehr hineinkamen", erklärte er ausführlich auf Instagram. An den verhinderten Täter richtete er eine klare Botschaft: "Du bist der schlechteste Einbrecher der Welt, weil du es nicht nur nicht geschafft hast, in unsere Bude hereinzukommen. Du hast die ohnehin schon sehr sichere Tür noch sicherer gemacht. Respekt." Gleichzeitig zog der gute Freund von Oliver Pocher (47) eine Lehre aus dem Vorfall: "Was ich empfehlen kann: Urlaub in Sri Lanka. Was ich nicht empfehlen kann: jeden Tag zu posten, dass du Urlaub in Sri Lanka machst." Angaben zu weiteren Schäden im Inneren machte der Entertainer nicht – reinkommen mussten am Ende allerdings Fachleute.

Abseits des Schreckens gab es zuletzt auch ruhige Töne im Privatleben des Künstlers. Luke und Jenny haben im vergangenen Sommer in Kanada im kleinen Kreis geheiratet, mit Familie und engen Freunden. Auch Lukes Eltern Bill und Margie waren dabei, ebenso Jennys Mutter. Die Zeremonie blieb bewusst intim. Bislang zeigte Luke, der 2013 als "Bester Newcomer" den Deutschen Comedypreis gewann und mit seinem ersten Soloprogramm startete, keine Bilder. Im Umfeld des Paares heißt es, beide seien sehr glücklich. Privat halten die zwei vieles fern von der Öffentlichkeit, teilen aber gelegentlich Reiseeindrücke und kleine Alltagsmomente – nun mit dem Vorsatz, Urlaubsgrüße künftig etwas zeitversetzter zu posten.

Getty Images Luke Mockridge beim Comedy-Award 2019

Getty Images Luke Mockridge, Comedian

Getty Images Luke Mockridge und Oliver Pocher beim Deutschen Fernsehpreis 2023