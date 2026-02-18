Luke Mockridge spricht erstmals selbst über seine Hochzeit

Luke Mockridge (36) hat seine Hochzeit nun selbst bestätigt. Während einer seiner Shows sprach der Comedian offen über seine Ehe, wie aus einem Instagram-Video hervorgeht. "Ich habe geheiratet. Das ist bei mir so los. Wir sind jetzt fünf Monate verheiratet", erzählte Luke seinem Publikum, das daraufhin begeistert reagierte. Der 36-Jährige verkündete zudem, dass bereits im nächsten Monat die sogenannte Papierhochzeit anstehe. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Das ist kein Scherz – Papierhochzeit. Sechs Monate verheiratet, das ist in Promi-Jahren 23 Jahre."

Seine typisch humorvolle Art ließ Luke auch bei diesem Thema nicht vermissen. "Papierhochzeit. Wusste ich auch nicht, dass das so heißt, weil es noch knistert zwischen uns – wahrscheinlich", mutmaßte er unter Gelächter der Zuschauer. Anschließend wandte er sich mit einer weiteren witzigen Bemerkung an das Publikum: "Wo sind die verheirateten Menschen? Wo sind die Singles? Ja, das interessiert mich nicht mehr, wo die Singles sind. Und wenn, dann müssen wir uns bei euch treffen." Die Fans feierten die humorvollen Worte des Comedians und jubelten über seine Bestätigung der Eheschließung.

Bereits Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass Luke unter der Haube ist. Seine enge Freundin und Comedy-Kollegin Joyce Ilg (42) hatte die Hochzeit mit Lukes Freundin Jenny bestätigt und verraten, dass die beiden im August in Kanada geheiratet hatten. "Die beiden sind superhappy und so ein wundervolles Paar", hatte Joyce gegenüber RTL geschwärmt. Zuvor hatte sich Luke jedoch nicht persönlich zu seiner Ehe geäußert – bis jetzt.

Imago Luke Mockridge beim Mockridge Comedy Circus im Circus Rondel in Düsseldorf, 24.01.2026

Getty Images Luke Mockridge, Comedian

Luke Mockridge und Joyce Ilg bei der "Tarzan"-Premiere 2016