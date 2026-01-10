Trennungsschock: Alex Hall packt über Ian Young aus

Reality-Star Alex Hall hat im eigenen Podcast "Pretty Dirty With Alex Hall" bittere Details über die Trennung von Ian Young offenbart – und spricht von ihrer "härtesten" Trennung überhaupt. In der am Dienstag, 6. Januar, veröffentlichten Folge erzählt die "Selling the OC"-Maklerin im Gespräch mit Kollegin Fiona Belle, wie die Liebe nach einem gemeinsamen Neustart und dem geplanten Zusammenziehen in Temecula zerbrach. Auslöser sollen laut Alex gelöschte Nachrichten auf Ians Handy gewesen sein – von einer Immobilienmaklerin, die sie selbst empfohlen hatte. "Das Gaslighting war verrückt", sagt Alex und beschreibt, wie sie die Beziehung schließlich im vergangenen Jahr noch vor den Feiertagen beendete.

Im Podcast zeichnet Alex ein Bild aus anfänglicher Euphorie, dann wachsenden Zweifeln und schließlich Vertrauensbruch. Sie spricht von einer On-off-Dynamik, einem "Schalter" nach rund drei Monaten und von "Love Bombing", das die Probleme zunächst übertüncht habe. Der gemeinsame Hauskauf sei ein Pflaster gewesen, kein Heilmittel. Bei einem Familientrip habe sie "101 gelöschte Nachrichten" der Maklerin entdeckt, berichtet sie. Ian habe zwar beteuert, er habe sie "nicht gef****", später aber eingeräumt, während einer Pause seien Grenzen gefallen. Danach sei das Misstrauen eskaliert: Social-Media-Follows von OnlyFans-Models, Ausweichmanöver am Telefon, Diskussionen, die in Beschimpfungen endeten. "Er hat geschrien und mich eine 'f***ing c***' genannt", schildert Alex. Am Ende habe sie sich nicht mehr sicher gefühlt und die Reißleine gezogen.

Abseits der Schilderungen aus dem Beziehungsalltag gibt Alex auch Einblicke in ihre Gefühlslage. Sie spricht von Tränen "den ganzen Tag" und davon, wie sehr sie an die gemeinsame Zukunft geglaubt habe – bis hin zu Verlobungsplänen. Die Unternehmerin vergleicht die Trennung mit ihrer früheren Scheidung von Neil Flores, mit dem sie zwei Kinder hat, und erklärt, dass sie diesmal "mit gebrochenem Herzen" zurückbleibe. Freunde und Kolleginnen kennen Alex als jemanden, der privat selten weiche Stellen zeigt und beruflich gern die Kontrolle behält. Umso offener wirkt ihre Podcast-Beichte, in der sie einräumt, sich klein gemacht zu haben, um zu gefallen. "Ich wollte ihn so sehr. Ich wollte, dass er sich ändert", sagt sie in der Folge – und macht klar, dass sie jetzt vor allem eines sucht: Ruhe für sich und ihre Familie.

https://www.instagram.com/p/DA8zPEjvhzh/?img_index=1 Alex Hall bei Instagram

https://www.instagram.com/p/DRqOfrWEu3L/?img_index=1 Alex Hall bei Instagram

https://www.instagram.com/p/DPpEj69kg44/?img_index=1 Alex Hall bei Instagram

Wie findet ihr, dass Alex so offen im Podcast über die Trennung spricht? Mutig und wichtig – so wird toxisches Verhalten sichtbar. Schwierig – so viel Privates gehört nicht ins Mikro. Ergebnis anzeigen