Offiziell: "Superfan" Ross Antony tanzt bei "Let's Dance"

Ross Antony (51) wagt den großen Schritt auf das Parkett: Der Musiker wird bei Let's Dance antreten und erfüllt sich damit einen lange gehegten Traum. Im Interview mit RTL bezeichnet er sich selbst als "Superfan der ersten Stunde" und schwärmt: "Ich habe richtig Lust, noch mal komplett aus meiner Komfortzone rauszuspringen." Besonders freue er sich darauf, seine Emotionen im Tanz auszudrücken – denn davon habe er jede Menge. "Ich mache auch mit, weil ich ein klein wenig verrückt bin. Das sagt zumindest meine Mutter", scherzt der einstige Popstar.

Allerdings weiß der gebürtige Brite auch, dass mit "Let's Dance" eine riesige Challenge auf ihn zukommt. "Ich habe eine große Begeisterung fürs Tanzen. Aber das Problem ist meine Technik, da muss ich noch was dazulernen", verrät er dem Sender und fügt hinzu: "Ich freue mich auf die Musik, auf das Training, auf die 'Let's Dance'-Family und auf diesen besonderen Mix aus Glamour und harter Arbeit." Ross ist sich sicher, dass nicht alles klappen wird, doch er werde sein Bestes geben.

Ross hat reichlich Showroutine im Gepäck. Der Sänger startete mit Musicals, wurde 2001 mit "Bro’Sis" zum Popstar und eroberte später im Dschungelcamp die Zuschauerherzen. Abseits der Bühne ist der Entertainer für seine fröhliche Art, sein offenes Lachen und seine bodenständige Nähe zum Publikum bekannt. Kürzlich machte er außerdem eine beeindruckende, körperliche Veränderung durch. Während der Corona-Pandemie legten Ross und sein Ehemann Paul Reeves (51) einige Kilos zu, wie der Schlagerstar Bild verriet. Inzwischen haben beide rund 30 Kilogramm abgenommen und fühlen sich wohler denn je.

Getty Images Ross Antony, Entertainer

RTL Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow"

Instagram / rossantonycom Ross Antony und Paul Reeves im März 2023

