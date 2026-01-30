Gwyneth Paltrow nutzt ungewöhnliche Methode gegen Angst

Gwyneth Paltrow (53) hat ihre Fans mitten in der Woche mit einem offenen Q&A auf Instagram überrascht und dabei ungewöhnlich offen über Angstzustände gesprochen. Die Schauspielerin erzählte am Mittwochabend, dass sie ihre Anspannung "nicht wirklich vermeiden" könne – aber dass ihr Spaziergänge, tiefes Atmen und sogar ein spontanes "Anschreien der Büsche" helfen. Auf die Frage, wie sie mit Momenten übermäßiger Belastung umgehe, gestand sie: "Ich habe weder das eine noch das andere vermieden. Ich bin überfunktional und ausgebrannt", sagte sie in einem kurzen Clip. Dazu zeigte sie ein frisches Selfie mit Ehemann Brad Falchuk (54) und erinnerte in einer bewegenden Notiz an den verstorbenen Designer Valentino (†93).

Im Austausch mit ihren 9,2 Millionen Followern wurde Gwyneth noch konkreter: Dankbarkeit üben wirke für sie beruhigend. Beim Thema Genussmittel blieb sie nüchtern – Alkohol trinke sie kaum, Kaffee gäbe es hingegen zu viele Tassen am Tag. Gegen das Gefühl auszubrennen wolle sie dieses Jahr Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit besser schützen und vor allem Schlaf wirklich priorisieren. In einer weiteren Antwort zeigte sie sich entspannt beim Thema Älterwerden und erklärte zu ihren beinahe unsichtbaren grauen Haaransätzen, sie setze auf eine Mischung aus Färben und Highlights. Außerdem plauderte sie über einen lang gehegten Wunsch: "Es ist ein Traum von mir, am Broadway ein Theaterstück zu machen."

Persönlich wurde es, als Gwyneth an den italienischen Modeikonen Valentino erinnerte, der kürzlich im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Sie erzählte, er habe ihr einst das Hochzeitskleid für die Trauung mit Brad angefertigt – eine Geste, die die Schauspielerin noch immer bewegt. Während der Fragerunde zeigte sie ein aktuelles Selfie des Paares, das dieses entspannt und mit Sonnenbrillen präsentierte. Ihre Fans, die auf Instagram zahlreiche Fragen hatten, schätzen ihre Ehrlichkeit und Offenheit. Ein Punkt, mit dem die Schauspielerin immer wieder punktet und authentisch überzeugt.

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Getty Images Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow im Januar 2024 in Los Angeles

Getty Images Bei Valentinos "Mirabilia Romae" in Rom: Giancarlo Giammetti, Gwyneth Paltrow und Valentino Garavani verfolgen die Show