Moderator Thore Schölermann ist jetzt Chef bei McDonald's

Überraschung in Aachen: Thore Schölermann (41) hat nach seinem Abschied von The Voice Kids Ende 2025 einen ganz neuen Weg eingeschlagen und übernimmt ab sofort drei McDonald’s-Filialen in der Kaiserstadt. Besonders brisant: Der Moderator steht dabei nicht nur auf dem Papier an der Spitze. Er packt selbst mit an, führt ein Team von rund 120 Mitarbeitern und verspricht sogar: "Wer will, bekommt den Big Mac persönlich von mir zubereitet", so Thore laut Bild. Mit dem Schritt richtet er seinen Alltag neu aus – näher an der Heimat, näher an der Familie und mit einer neuen beruflichen Ausrichtung, die seine Fans so sicher nicht erwartet hätten.

Dabei ist Thores Neustart keineswegs ein Schnellschuss: "Ich habe über Monate eine richtige Ausbildung absolviert", erklärt der 41-Jährige. Der Plan dahinter: Abläufe verstehen, Verantwortung übernehmen und selbst an der Fritteuse und am Grill stehen, wenn es sein muss. Für ihn ist es ein bewusster Wechsel, der ihm mehr private Freiheiten ermöglichen soll: "Es verändern sich Sichtweisen und Prioritäten", so das TV-Gesicht. Gleichzeitig betont Thore seine fortwährende Liebe zu "The Voice Kids": "Es ist keine Entscheidung gegen das Format. Es ist ein Schritt für die eigenen Kids und für einen neuen Lebens- und Jobabschnitt."

Für Thores Privatleben verspricht der neue Job mehr Zeit mit Ehefrau Jana und den beiden kleinen Kindern in Köln. Auch bei den Eltern des Moderators kommt der Kurswechsel gut an. "Die freuen sich, dass der Junge jetzt mal etwas Ordentliches macht", gesteht Thore. Der Schauspieler und Moderator ist in den letzten Jahren einem Millionenpublikum durch Shows und Magazine vertraut geworden, nun sucht er Nähe im Alltag: morgens die Fahrt zur Kita, tagsüber Schichtplan, abends Familienzeit. Wer Thore kennt, weiß: Er mag es unkompliziert und praktisch – jetzt auch mit Schürze, Schildmütze und einem Lächeln am Drive-in-Schalter.

Imago Thore Schölermann und Oliver Pocher bei der Wiedereröffnung einer McDonald’s-Filiale in Essen, 2025

Getty Images Thore Schölermann, 2023 in München

ActionPress Jana und Thore Schölermann beim kinderTag in Berlin, 2021