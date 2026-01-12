Adam Peaty nutzt Agentur seiner Frau Holly für Karriere

Adam Peaty (31) hat kurz vor seiner Winterhochzeit mit Holly Ramsay bei Hollys Influencer-Agentur Hypesight unterschrieben – und rückt damit vom Beckenrand ins Business-Scheinwerferlicht. Der olympische Dreifach-Champion wird auf der Agenturseite als "moderne Verkörperung von Ambition und Raffinesse" präsentiert, die "natürlich mit High-End-, Luxusmarken" harmoniert. Die Trauung fand am 27. Dezember in der Bath Abbey statt, gefeiert wurde anschließend im Kin House – mit prominenten Gästen wie David (50) und Victoria Beckham (51). An seiner Seite: Ehefrau Holly, die als öffentliche Figur mit ihrer Agentur die Deals orchestriert. Nicht dabei: Adams Mutter Caroline – ein schmerzlicher Familienstreit überschattete den großen Tag.

Die Signalwirkung ist deutlich: Sowohl Adam als auch Holly erscheinen bei Hypesight in der Kategorie "Icons", wo neben sportlichen Meriten vor allem Markenanschluss zählt. In Adams Profil wird sein Sohn George hervorgehoben, den er mit Ex-Partnerin Eirianned Munro hat, ebenso wie seine offenen Worte über mentale Gesundheit und den Druck des Spitzensports. Parallel rollten rund um die Hochzeit Kampagnen an: Holly zeigte Kooperationen mit Victoria's Secret, Armani, Charlotte Tilbury (52) und legte zusammen mit Luxuspapeterie Smythson das Design der Einladungen offen. "Es ist toll, Teil des Teams zu sein", schrieb Adam unter den Hypesight-Post auf Instagram, worauf die Agentur antwortete: "Es ist toll, dich zu haben". Laut MailOnline war der Vertrag schon Wochen vor der Zeremonie fix, das Magazin Standard betonte zudem, dass die Bio inzwischen die festliche Christmas-Hochzeit in Bath nennt.

Abseits des Rampenlichts bleibt die Beziehung der beiden jedoch ein Thema für ihre engsten Unterstützer. Holly, die als Verfechterin für mentale Gesundheit Aufmerksamkeit erlangte, und Adam, der offen über die Herausforderungen im Spitzensport spricht, scheinen ihre persönliche Chemie nicht nur in der Liebe, sondern auch im Geschäftsleben zu nutzen. Für Holly war es zudem ein emotionaler Moment, dass sie nach der Zeremonie in das Brautkleid ihrer Mutter aus dem Jahr 1996 schlüpfen durfte. Bei der Hochzeitsfeier bewegte der emotionale Vater-Tochter-Moment mit Gordon Ramsay (59) die Gäste – ein Highlight, das Hollys Vater stolz als "traumhaft" beschrieb.

Getty Images Holly Ramsay und Adam Peaty bei den GQ Men of the Year Awards 2024 in London

Instagram / hollyramsayy Adam Peaty und Holly Ramsay, Oktober 2025

Getty Images Gordon Ramsay begleitet Holly in Hochzeitskleid und Schleier zur Trauung an der Bath Abbey in Bath am 27. Dezember 2025