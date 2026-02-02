Tränen bei Hochzeit: Gordon Ramsay scherzt über teures Kleid

Gordon Ramsay (59) hat in der "Jennifer Hudson Show" über den großen Tag seiner Tochter Holly gesprochen – und über die Tränen, die ihm beim ersten Blick auf die Braut kamen. Die Social-Media-Bekanntheit heiratete am 27. Dezember in Bath den Olympiaschwimmer Adam Peaty (31), mit Gästen wie David (50) und Victoria Beckham (51). Als ein Clip eingeblendet wurde, der zeigt, wie der Koch seine Tochter im weißen Spitzenkleid und Schleier zum ersten Mal sieht, legte Gordon mit einem augenzwinkernden Spruch nach: "Ich habe geweint, weil mir klar wurde, wie teuer das Kleid war. In dem Moment traf es mich wie ein Schlag." Der Moment, als er die Arme um Holly legt und sich mehrfach die Augen wischt, sei ihm bis heute nahegegangen, sagte er.

Der TV-Star erinnerte sich außerdem an die Herausforderung, als Vater die richtige Tonlage für die Rede zu treffen. "Es ist hart, ganz ehrlich. Du träumst von diesem Moment, und wenn er kommt, bist du einfach ein Wrack", sagte Gordon. Unterstützung kam aus der eigenen Familie: Tochter Matilda "Tilly" erzählte in der britischen Sendung "This Morning", sie habe mit ihrem Vater an Heiligabend rund eine Stunde lang geprobt. Am Ende habe alles gesessen, die Worte seien "perfekt" gewesen und hätten "alle zum Weinen" gebracht, so Tilly. Die wahre Magie des Hochzeitstages lag für Gordon jedoch in der unglaublichen Verwandlung seiner Tochter, die ihn tief bewegte und alle sonstigen Gedanken in den Hintergrund treten ließ. "Du siehst dieses kleine Mädchen, das sich in diese erstaunliche Dame verwandelt hat, und das erwischt dich einfach", schwärmte er über den Moment, als er Holly zum ersten Mal in ihrem Brautkleid sah.

Gordon und seine Frau Tana Ramsay (50), die in diesem Jahr ihren 30. Hochzeitstag feiern, begleiteten ihre Tochter an diesem Tag eng – vom ruhigen Gespräch im Auto auf dem Weg zur Kirche, bei dem Vater und Tochter Händchen hielten, bis hin zum gemeinsamen Tanz auf der Feier. Holly gehört zusammen mit ihren Geschwistern Megan, Jack, Tilly, Oscar und Jesse zu einer großen Patchwork-Clique, die ihren Alltag oft online zeigt. Umso privater wirkten nun die Szenen aus Bath, in denen zwischen all dem Promi-Glamour vor allem eines zu sehen war: eine enge Familienbande, in der Tränen erlaubt sind – selbst dann, wenn der Vater sie mit einem Scherz über den Preis des Brautkleids überspielt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gordon Ramsay auf dem Empire State Building im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Gordon Ramsay begleitet Holly in Hochzeitskleid und Schleier zur Trauung an der Bath Abbey in Bath am 27. Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / hollyramsayy Adam Peaty und Holly Ramsay, November 2025