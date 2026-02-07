Familienfehde: Gordon Ramsay gesteht sich keine Fehler ein

Gordon Ramsay (59) und seine Frau Tana (50) sprechen erstmals offen über das Familiendrama rund um Schwiegersohn Adam Peaty (31) – und machen dabei klar, dass sie sich keinerlei Schuld eingestehen. Im Gespräch mit der Daily Mail schildert der TV-Koch, wie sich die Spannungen rund um die Hochzeit von Adam und Tochter Holly am 27. Dezember in der Bath Abbey aufgebaut haben, während Adams Eltern bei der Trauung außen vor blieben. Gordon betont, man habe "nichts falsch gemacht" und alles sei "selbstverschuldet von ihrer Seite". Die Entscheidung, Adams Eltern nicht zur Zeremonie einzuladen, sei auf Wunsch des Brautpaares gefallen, betont er – er und Tana hätten sich an diesen Wunsch gehalten.

Gordon beschreibt, wie sie Adams Familie ursprünglich sehr herzlich begegnet seien. "Wir schickten ihnen ein Auto mit Chauffeur, damit sie zur Verlobungsfeier kommen konnten, und behandelten sie wie Könige", erklärt er Daily Mail. Umso verletzter zeigt sich der Koch von der anschließenden Medienberichterstattung und den öffentlichen Vorwürfen, die aus dem Umfeld der Peaty-Familie laut wurden. "Diese Flut von Presseberichten war daher sehr verletzend. Tana nahm das sehr ernst."

Schon vor der Hochzeit hatten sich Risse gezeigt: Adams Mutter blieb Hollys ausgelassenem Junggesellinnenabschied im Soho Farmhouse fern. Später wurde bekannt, dass Adams Eltern von der Gästeliste gestrichen worden waren. Onkel und andere Verwandte machten ihrem Ärger daraufhin in den sozialen Medien Luft. Zusätzlich erhitzte ein Polizeieinsatz die Lage: Adams Bruder James wurde im November festgenommen, weil er bei Adams Junggesellenabschied in Budapest angeblich bedrohliche Nachrichten an den Olympiasieger geschickt haben soll, wurde jedoch nach einer Befragung wieder freigelassen.

Imago Gordon Ramsay mit Tana und Holly beim F1 75 Live Event in London, Februar 2025

Getty Images Gordon Ramsay mit seiner Frau Tana

Instagram / hollyramsaypeaty Adam Peaty und Holly Ramsay, Ehepaar