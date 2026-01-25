Holly Ramsay und Adam genießen Flitterwochen auf Mauritius

Holly Ramsay und Adam Peaty (31) gönnen sich pures Paradies: Das frisch verheiratete Paar urlaubt derzeit auf Mauritius und hat im exklusiven One&Only Le Saint Géran eingecheckt, wo eine Suite mehr als 6.900 Euro pro Nacht kostet. Auf Instagram zeigte Holly am Sonntag sonnige Eindrücke direkt vom Strand, posierte im roten Bikini unter Palmen und kuschelte sich für ein Selfie an Adam, der oben ohne seine Athletenstatur präsentierte. Das Timing: Die beiden verlängern ihre Flitterwochen nun nach einer Wettkampf-Verpflichtung von Adam in Rumänien. Die Kulisse: weißer Sand, türkisblaues Wasser, Sonnenuntergänge zum Dahinschmelzen und mittendrin zwei Turteltauben, die sichtbar jeden Moment zu zweit auskosten.

Die Influencerin ließ ihre Fans mit einer Serie sorgfältig kuratierter Urlaubsfotos teilhaben: mal im grünen Bikini mit Miu-Miu-Hut am Wasser, mal Arm in Arm mit dem Schwimmer am Pool, dann wieder vor der Nordostküste bei Belle Mare. Adam setzte sich beim Erkunden des Resorts augenzwinkernd eine Blüte hinters Ohr, die beiden bummelten über einen lokalen Markt und sahen gemeinsam der Sonne beim Versinken im Ozean zu. Ein Hotel-Insider beschrieb die Stimmung als entspannt und liebevoll, Adam habe gut gelaunt mit Einheimischen geplaudert und für Selfies posiert. Für Gesprächsstoff sorgt auch, wer diese Traumreise ermöglicht haben soll: Holly erzählte der britischen Vogue, dass ihre Eltern die Flitterwochen als Hochzeitsgeschenk übernommen hätten. Dazu passt, dass Gordon Ramsay (59) das Resort seit Jahren kennt und regelmäßig mit Ehefrau Tana dort einkehrt.

Privat wirkt das Paar auf der Insel gelöst und nahbar – eine wohltuende Atempause nach den emotionalen Turbulenzen rund um den großen Tag in Bath. Adam, der seine sportliche Karriere ebenso konsequent wie öffentlich dokumentiert, zeigte in jüngster Zeit auch private Zeichen der Verbundenheit zu Holly, bis hin zu einer Namensanpassung in den sozialen Netzwerken. Holly wiederum teilt sonnige Momentaufnahmen ohne große Worte: Strandspaziergänge, Schnorchel-Gepäck im Designer-Look, kleine Späße zwischen zwei Verliebten. Zwischen Palmen, Poolkacheln und Pastellhimmel wirken beide so, als wollten sie vor allem eines: das Hier und Jetzt genießen – fernab von Termindruck, Wettkampfstartlisten und Familienkalendern.

Anzeige Anzeige

Instagram / hollyramsaypeaty Adam Beat und Holly Ramsay während ihrer Flitterwochen auf Mauritius, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / hollyramsaypeaty Adam Peaty während seiner Flitterwochen, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Gordon Ramsay begleitet Holly in Hochzeitskleid und Schleier zur Trauung an der Bath Abbey in Bath am 27. Dezember 2025