Gordon Ramsays Frau Tana bricht Schweigen zum Familienstreit

Tana Ramsay (50) hat sich erstmals zum zerrütteten Verhältnis zwischen ihrer Familie und der Mutter ihres Schwiegersohns Adam Peaty (32) geäußert. Im Gespräch mit dem Magazin Grazia verriet die Frau von TV-Koch Gordon Ramsay (59), dass sie schon vor dem dramatischen Zerwürfnis in den höchsten Tönen von Adam geschwärmt habe. "Ich erinnere mich, dass ich zu Adams Mutter sagte, als ich sie kennengelernt habe: 'Mein Gott, du hast den wunderbarsten Sohn. Ich könnte mir niemanden vorstellen, der perfekter für Holly wäre'", zitiert das Magazin Tana. Sie habe Caroline Peaty deutlich gemacht, dass der Olympia-Schwimmer in ihren Augen ideal zu ihrer Tochter passe. Tana beschrieb Holly als "unglaublich emotional, in manchen Bereichen unglaublich verletzlich", aber auch als "lustig, brillant und witzig" – und Adam sei perfekt dafür, sie "in der Spur zu halten".

Doch trotz dieser lobenden Worte kam es zum Eklat: Caroline boykottierte die Hochzeit ihrer Schwiegertochter Holly mit Adam, die am 27. Dezember vergangenen Jahres in der Bath Abbey stattfand. Der Streit soll seinen Ursprung darin haben, dass weitere Familienmitglieder nicht zur üppigen Verlobungsparty im Jahr 2024 eingeladen wurden. Auch von Hollys Junggesellinnenabschied im Soho Farmhouse in den Cotswolds sei Caroline angeblich ausgeschlossen worden, was die Spannungen weiter verschärft habe. Gegenüber der Daily Mail äußerte sich Adams Mutter verzweifelt: "Ich glaube nicht, dass sie verstehen, wie sehr sie mich verletzt haben. Es ist, als hätten sie mir das Herz herausgeschnitten."

Die Familienfehde hat mittlerweile tiefe Spuren hinterlassen. Adam trägt inzwischen den Doppelnamen Ramsay-Peaty und soll keinen Kontakt mehr zu seiner Familie haben. Gordon wies Vorwürfe, er sei ein "Tyrann", entschieden zurück und sagte gegenüber The Sun: "Ich bin ganz sicher kein Tyrann, und es ist so schrecklich, überhaupt anzudeuten, dass es irgendeine Form von Schikane gegeben hätte." Er verteidigte Adam als "unglaublich tollen jungen Mann" und betonte, dass das Paar "wunderbar" und "glücklich" sei. Die Entscheidung, Adams Eltern nicht zur Zeremonie einzuladen, sei auf Wunsch des Brautpaares gefallen, wie der TV-Koch in einem früheren Interview klarstellte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tana Ramsay bei den National Television Awards

Anzeige Anzeige

Getty Images Gordon Ramsay begleitet Holly in Hochzeitskleid und Schleier zur Trauung an der Bath Abbey in Bath am 27. Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Adam Peaty, Holly und Gordon Ramsay beim Grand Prix von Großbritannien