Zerwürfnis mit Adam Peaty: Mutter über bedingungslose Liebe

In der neuen Netflix-Dokuserie "Being Gordon Ramsay" gewährt Starkoch Gordon Ramsay (59) nicht nur Einblicke in sein Gastro-Imperium, sondern auch in das Leben seiner Familie – inklusive von Schwiegersohn in spe Adam Peaty (32). In einer Szene, die bei einem gemeinsamen Verlobungsfest in London entstand, ist auch Adams entfremdete Mutter Caroline Peaty kurz zu sehen, wie sie Holly Ramsay in den Arm nimmt. Brisant: Caroline hatte laut britischen Medien zuvor darum gebeten, aus der finalen Fassung komplett herausgeschnitten zu werden. Parallel zum Start der sechsteiligen Reihe auf Netflix meldet sie sich nun mit emotionalen Worten auf Instagram zu Wort und bittet ihre Follower um mehr Freundlichkeit und Mitgefühl.

In mehreren Posts teilt Caroline nachdenkliche Sprüche, die zeigen, wie sehr sie das Zerwürfnis rund um Adams Hochzeit mit Holly beschäftigt. Die in der Doku gezeigte Party wurde Monate vor dem Familienstreit gedreht, der dazu führte, dass Caroline an Weihnachten nicht zur Trauung in der Bath Abbey eingeladen war – nur Adams Schwester Beth stand an Hollys Seite. Kurz nach Serienstart schrieb sie, Kinder bräuchten keine Noten, keinen Druck und kein "Gefixtwerden", sondern vor allem Präsenz: "Wenn ein Kind ohne Erwartungen geliebt wird, wird Selbstwert zu etwas Innerem, über das nicht verhandelt wird." Zuvor hatte sie einen Sonnenuntergang mit den Worten geteilt: "Du bist der lebende Beweis, dass man durch die dunkelsten Zeiten gehen kann und trotzdem freundlich, strahlend, authentisch und voller Liebe daraus hervorgeht." Außerdem schrieb sie: "Wenn ich sterbe, begrabt mich mit einem Bild meiner Kinder", und bezeichnete deren Geburt als ihre größte Lebensleistung.

Die Familiengeschichte hinter den Kameras ist komplex. Adam, der als Schwimmer Olympiagold holte, wuchs mit viel Unterstützung seiner Mutter auf, die ihn lange intensiv bei seiner Karriere begleitete. In den vergangenen Monaten kam es jedoch zu einem Bruch, während Adam immer enger mit der Familie seiner Verlobten zusammenrückte. In "Being Gordon Ramsay" schwärmt der Sportler vor laufender Kamera von dem TV-Koch und betont, wie wichtig ihm die neue Familie an Hollys Seite sei. Gordon wiederum erzählt rührende Anekdoten über das Kennenlernen der beiden und nimmt auch Adams kleinen Sohn George liebevoll in die Ramsay-Runde auf. Während der Clan des Küchenstars damit weiter zusammenwächst, macht Caroline nun öffentlich deutlich, dass ihr Blick vor allem auf der Rolle als Mutter und Großmutter liegt – und auf der Hoffnung, dass Kinder geliebt werden, ohne etwas dafür leisten zu müssen.

KIERAN / SplashNews.com Adam Peaty, Sportler

Getty Images Holly Ramsay und Adam Peaty bei den GQ Men of the Year Awards 2024 in London

Getty Images Adam Peaty, Holly und Gordon Ramsay beim Grand Prix von Großbritannien