Premiere: Lucy Diakovska zeigt zum ersten Mal ihre Partnerin

Lucy Diakovska (49), Sängerin der Erfolgsband No Angels, hat auf Instagram erstmals ihre Liebe zu Freundin Yasi Hofer öffentlich gemacht. Anlässlich Yasis 33. Geburtstags veröffentlichte Lucy am 25. Oktober ein berührendes Video, das private Einblicke in ihre Beziehung gibt. Begleitet wird der Beitrag von einem emotionalen Text, in dem Lucy ihre Partnerin liebevoll beschreibt. "Dich bewundern zu dürfen und ein Teil deiner Welt zu sein, ist mein größtes Privileg", betont die 49-Jährige und beendet damit das lange Versteckspiel um ihre Beziehung, die sie Anfang 2024 im Dschungelcamp bereits angedeutet hatte.

Yasi, bürgerlich Yasmin Ines Hofer, selbst Gitarristin und Sängerin, ist kein unbekanntes Gesicht. Ihr musikalisches Talent führte sie nicht nur zu erfolgreichen Soloalben, sondern auch auf die Bühne mit Acts wie Voxxclub, Helene Fischer (41) und den No Angels. Im Text zur Video-Collage, die mit liebevollen und fröhlichen Szenen gefüllt ist, beschreibt Lucy die Entstehung ihrer Liebe und das tiefe Vertrauen zwischen ihnen. "Von null auf hundert hat mich dein Wesen verschlungen", schwärmt sie in beinahe expressionistischem Poesiestil und richtet auch an Yasis Familie bewundernde Worte, die eine so "gutmütige und talentierte Frau" hervorgebracht habe.

In der Vergangenheit hielt Lucy ihre Beziehungen größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus – auch die Anfänge ihrer Verbindung zu Yasi blieben lange geheim. Dennoch sprach Lucy in Interviews immer wieder offen über die große Bedeutung von gegenseitigem Respekt in Liebesbeziehungen. Die nun von ihr geteilten Bilder zeigen die einstige Dschungelkönigin in einem neuen Licht – als eine Frau, die ihre musikalische Leidenschaft mit ihrer Partnerin teilt und stark auf zwischenmenschliche Verbindungen setzt. Fans der beiden äußerten sich begeistert über die Aufnahmen des Paares und überschütteten sie mit Glückwünschen und liebevollen Kommentaren.

lucydiakovska Lucy Diakovska und ihre Partnerin Yasi Hofer

Getty Images No Angels bei "Die große Schlagerstrandparty" in Gelsenkirchen im Juli 2022

RTL / Stefan Thoyah Lucy Diakovska, Dschungelkönigin 2024