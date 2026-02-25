Ostern: Dieser Realitystar macht "Das Traumschiff" unsicher

Florian Silbereisen (44) legt als Das Traumschiff-Kapitän Max Parger am 5. April wieder am Fernsehhafen an und nimmt die Zuschauer mit auf eine neue Reise an Bord. In der Osterfolge, die am Ostersonntag um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird, steuert die MS Amadea diesmal Island an. Dort erwarten die Passagiere nicht nur atemberaubende Landschaften, sondern auch bewegende Geschichten. Mit dabei sind unter anderem Schauspielerin Saskia Vester (66) und "Ostfrieslandkrimi"-Star Barnaby Metschurat (51). Für Fans von Reality-TV gibt es eine besondere Überraschung: Evelyn Burdecki (37), die 2019 das Dschungelcamp gewonnen hat, übernimmt eine Gastrolle als Stylistin Vera, die sich um das Aussehen der Reisenden kümmert.

In der Osterausgabe kommt es zu einer überraschenden Familienzusammenführung. Die Passagiere Dominik Dahlke und Nikolaus Andresen lernen sich zufällig an Bord kennen und stellen fest, dass sie Halbbrüder sind. Ihr mittlerweile verstorbener Vater hatte offenbar ein Doppelleben geführt, den beiden aber ein gemeinsames Ferienhaus auf Island vererbt. Auch Evelyn Küpper, gespielt von Saskia Vester, erlebt auf der Reise eine emotionale Achterbahnfahrt, als sie auf Island ihre Jugendliebe Antonia Meissner wiedertrifft. Selbst die Crew bleibt nicht von Abenteuern verschont: Kapitän Max Parger und Staff-Kapitän Martin Grimm verirren sich bei einer Wanderung.

Das "Traumschiff" läuft dreimal jährlich im ZDF und begeistert mit seinen Folgen regelmäßig ein großes Publikum. Florian, der seit mehreren Jahren die Rolle des Kapitäns innehat, führt die beliebte Tradition der Sendung fort. Neben Evelyn Burdecki sind in der Osterfolge auch Michaela May (73) zu sehen, die bereits mehrfach in dem Format mitgespielt hat, sowie Bernhard Piesk (47). Wer es kaum erwarten kann, muss nicht bis zum Ostersonntag warten: Ab dem 28. März steht die neue Folge bereits in der ZDFmediathek zum Streamen bereit.

ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger in "Das Traumschiff"

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024

ZDF/ Dirk Bartling Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)