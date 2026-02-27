Cristiano Ronaldo tröstet Lindsey Vonn nach Olympia-Unfall

Lindsey Vonn (41) hat emotionale Unterstützung von Cristiano Ronaldo (41) erhalten, nachdem die Ski-Ikone vor zwei Wochen bei den Olympischen Spielen schwer gestürzt war und beinahe ein Bein verloren hätte. Der portugiesische Fußballstar reagierte auf ein Instagram-Video der Amerikanerin, in dem sie über die dramatischen Umstände nach ihrem Unfall berichtete, mit bewegenden Worten. "Champions zeichnen sich durch die Momente aus, in denen sie gewinnen und durch die Momente, in denen sie sich weigern, aufzugeben", kommentierte Cristiano. Der 41-Jährige fügte hinzu: "Die Berge, die du bezwungen hast, waren nie größer als die Kraft, die du in dir trägst. Kämpfe weiter. Legenden stehen immer wieder auf." Lindsey zeigte sich sichtlich berührt von den Worten des Fußball-GOATs und antwortete: "Dass das von dir kommt, bedeutet mir so viel."

Auch Fußballlegende Zlatan Ibrahimovic (44) meldete sich zu Wort und versuchte, die Speed-Queen mental aufzubauen. "Aufgeben ist keine Option", schrieb der Schwede und schickte der 41-Jährigen damit eine Portion Extramotivation. Diese kann Lindsey gut gebrauchen, denn vor ihr liegt ein langer Reha-Weg. Die Sportlerin ist vorerst auf einen Rollstuhl angewiesen und wird anschließend mindestens zwei Monate auf Krücken gehen müssen. Es wird etwa ein Jahr dauern, bis alle Knochen verheilt sind. Danach muss sie entscheiden, ob sie das gesamte Metall entfernen lassen möchte und ob der Kreuzbandriss, den sie sich bereits vor dem Start zugezogen hatte, endgültig repariert werden soll.

Nach ihrem Horror-Sturz hatte Lindsey fünf Operationen über sich ergehen lassen müssen. Sie erlitt eine zertrümmerte Tibia, ein gebrochenes Fibulaköpfchen und ein gebrochenes Tibiaplateau. Die größte Gefahr drohte durch ein Kompartmentsyndrom, bei dem Schwellungen und eingeschlossenes Blut Muskeln, Nerven und Gewebe abdrücken können. Dank der Ärzte konnte ihr Bein gerettet werden. Nach fast zwei Wochen im Krankenhaus, in denen sie nahezu komplett bewegungsunfähig war, durfte sie die Klinik verlassen und in ein Hotel umziehen. Zusätzlich zu den schweren Verletzungen am rechten Bein zog sich Lindsey am anderen Bein auch noch einen Knöchelbruch zu.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Lindsey Vonn und Christiano Ronaldo

Getty Images Lindsey Vonn, Olympische Winterspiele 2026

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Februar 2026