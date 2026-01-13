Autorin Colleen Hoover gibt Update zu ihrer Krebsdiagnose

Colleen Hoover hat sich mit einem ehrlichen Gesundheits-Update an ihre Leser gewandt: Die Autorin von "It Ends with Us" meldete sich am Montag via Instagram Stories aus einer onkologischen Klinik und verkündete, dass ihr nur noch ein Tag Strahlentherapie bevorsteht. Zuvor war der Krebs operativ entfernt worden, eine Chemotherapie sei nicht nötig, erklärte sie bereits im Dezember im Netz "Vorletzter Tag der Bestrahlung", schrieb Colleen und lobte die Klinik: "Ich wünschte, ich könnte meine Haare und meinen Gesichtsausdruck auf die Texas Oncology schieben, aber sie waren großartig. Ich hoffe, ihr braucht sie nie, aber ich kann sie sehr empfehlen", teilte sie ihren Fans mit. Details zur genauen Diagnose nannte die Bestsellerautorin nicht.

Im Laufe der vergangenen Wochen berichtete die Schriftstellerin außerdem, dass genetische Tests keine familiäre Ursache ergaben und weder HPV noch Hormonfaktoren beteiligt seien. In einem Facebook-Update erklärte Colleen, die Entstehung sei daher wahrscheinlich auf Lebensstil und Umweltfaktoren zurückzuführen. Ihre Beschwerden hätten sich während der Dreharbeiten zu "Reminders of Him" gehäuft, sie habe Termine aber zunächst zugunsten des Projekts hinausgezögert. Eine geplante Teilnahme an mehreren Terminen sagte die Autorin schon im Oktober wegen einer "unvermeidbaren Operation" ab. Während die Behandlung lief, blieben die Projekte nicht stehen: "Regretting You" schaffte den Sprung ins Kino, "Verity" befindet sich in Produktion, und "Reminders of Him" hat einen Starttermin am 13. März.

Neben den Filmadaptionen richtet sich der Blick der Community heute auch auf neue Lesezeit: "Woman Down" erscheint am 13. Januar und begleitet eine Autorin, die nach einem massiven Online-Gegenwind eine Pause einlegen muss. Colleen betonte gegenüber People, es gebe "sehr wenige Ähnlichkeiten" zwischen ihrem Leben und der Romanfigur, auch wenn die Geschichte Anklänge an jüngst diskutierte Erfahrungen im Umfeld von "It Ends with Us" weckt. Die Erfolgsautorin möchte nach eigenen Worten auch neue und positivere Wege finden, um mit der Buchwelt in Verbindung zu bleiben. Gleichzeitig gibt sie ihren Fans Einblicke in ihren Alltag und erzählt mit Humor davon, wie wenig sie Sport, Schwitzen und Gemüse mag. Dabei gesteht sie aber auch ein, dass die Wissenschaft in manchen Punkten eben doch recht hat.

Getty Images Autorin Colleen Hoover im April 2023

Getty Images Autorin Colleen Hoover bei der Premiere von "It Ends With Us"

Getty Images Colleen Hoover im April 2023

Wie findet ihr Colleens offene Updates zu ihrer Behandlung? Stark und wohltuend ehrlich – das gibt Mut. Gut dosiert – persönlich, aber nicht zu privat. Ergebnis anzeigen