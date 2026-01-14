"Woman Down": Colleen Hoover droppt ihren Schlüsselroman

Colleen Hoover meldet sich mit einem Paukenschlag zurück: Die Bestsellerautorin veröffentlichte in Los Angeles ihren Romantik-Thriller "Woman Down" – das erste große Werk nach mehr als drei Jahren. Die Schriftstellerin, die sich 2022 weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, erklärt in ihrem Vorwort offen, warum es mit diesem Roman so lange gedauert hat: "Ehrlich gesagt brauchte ich eine Atempause, weil mich das, was ich immer am allerliebsten getan habe, zunehmend belastet hat." Im Nachwort gesteht sie sogar, sie habe nicht gewusst, ob sie je wieder zum Schreiben findet. Colleens neuer Roman sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff, weil er thematisch nahe an realen Kontroversen rund um die Verfilmung eines ihrer Bücher liegt.

Tatsächlich klingt die Handlung verdächtig vertraut: In "Woman Down" bringt ein massiver Online-Shitstorm über die Verfilmung des Romans "A Terrible Thing" Bestsellerautorin Petra Rose an den Rand des Zusammenbruchs. Sie erlebt hautnah, wie es ist, wenn sich das Internet gegen einen wendet, und flieht in eine einsame Hütte, um dort an einem neuen Thriller zu arbeiten. Doch die erhoffte Ruhe wird gestört, als plötzlich der geheimnisvolle Sergeant Nathaniel Saint vor der Tür steht – und mit ihm eine düstere Vergangenheit. Leser dürften darin unschwer Parallelen zu den hitzigen Debatten rund um Colleens Kinohit "It Ends with Us" und den Streit um dessen Starbesetzung erkennen, der die Autorin selbst in den sozialen Netzwerken zum Ziel scharfer Kritik machte. Im Nachwort von "Woman Down" weist Colleen jedoch klar auf eine Abgrenzung hin: "Bitte macht euch bewusst, dass dieses Buch – selbst wenn es hier und da kleine Parallelen gibt – weder mein eigenes Leben noch meine Moralvorstellungen und genauso wenig meine Haltung gegenüber Kolleginnen, Kollegen oder der Book Community widerspiegelt."

Colleen blickt auf eine beispiellose Karriere zurück, die weit über das Bücherregal hinausreicht. Ihre Geschichten über Liebe, Trauma und zweite Chancen haben nicht nur Millionen Leser gefunden, sondern auch die Filmwelt erreicht: Nach der Serie "Confess" und dem Kinofilm "It Ends with Us" sind weitere Adaptionen wie "Verity" und "Reminders of Him" in Arbeit. Für die Fans bedeutet das, dass Colleens Welten sie künftig nicht nur beim Lesen, sondern immer häufiger auch im Kino und auf Streamingplattformen begleiten.

Getty Images Autorin Colleen Hoover bei der Premiere von "It Ends With Us"

Getty Images Blake Lively bei der UK-Gala von "It Ends With Us" im August 2024

Getty Images Colleen Hoover bei einem Fan-Screening zu "Regretting You" in Dallas, September 2025

