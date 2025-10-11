Blake Livelys Mega-Gage entlarvt: Vertrag enthüllt Details

Blake Lively (38) sorgt mit einer Klage gegen ihren "It Ends With Us"-Co-Star und Regisseur Justin Baldoni (41) sowie dessen Produktionsfirma Wayfarer für Schlagzeilen. Sie wirft ihm sexuelle Belästigung und Vergeltung vor, nachdem sie angeblich unangemessenes Verhalten am Set gemeldet hatte. Ein kürzlich enthüllter Vertragsentwurf zeigt nun laut People, dass Blake ursprünglich 1.462.114 Euro Gage angeboten wurden, zusätzlich zu großzügigen Boni, darunter bis zu 172.013 Euro für einen möglichen Oscar-Gewinn. Der Entwurf beinhaltete weiterhin Zuschüsse für Reisen, Verpflegung und eine exklusive Unterkunft am Set. Blake hatte den Vertrag jedoch nicht unterschrieben.

Die Vorwürfe von Blake, die auch in einer Klage detailliert dargelegt wurden, beinhalten Anschuldigungen wie sexuelle Belästigung, emotionalen Stress und Rufschädigung. Justin und sein Team weisen die Vorwürfe entschieden zurück und behaupten, Blake habe versucht, mit aggressiven Mitteln die kreative Kontrolle über den Film an sich zu reißen. Währenddessen sprach Colleen Hoover, Autorin der Buchvorlage, Blake öffentlich ihre Unterstützung aus. Auch Co-Star Jenny Slate (43) und weitere prominente Stimmen wie die "Eine für 4"-Kolleginnen stärkten der Schauspielerin den Rücken.

Privat zeigt sich Blake weitgehend unbeeindruckt vom öffentlichen Drama. Zusammen mit ihrem Ehemann Ryan Reynolds (48) lebt sie ein zurückgezogenes Familienleben mit ihren vier Kindern. Ryan selbst geriet kurzzeitig ins Rampenlicht, als Gerüchte aufkamen, er habe hinter den Kulissen Druck auf Justin Baldonis Management ausgeübt. Dies wurde jedoch von der Agentur William Morris Endeavor dementiert. Der Rechtsstreit geht unterdessen weiter. Ein Prozess ist für März 2026 angesetzt, bei dem beide Seiten ihre Standpunkte vor Gericht präsentieren werden.

Getty Images Blake Lively, März 2025

IMAGO / Future Image Justin Baldoni, Schauspieler

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, Schauspieler