Colleen Hoover tippte ihre ersten Bestseller im Wohnwagen

Colleen Hoover, die mittlerweile als weltweit gefeierte Bestsellerautorin bekannt ist, begann ihre Karriere unter denkbar bescheidenen Bedingungen: Ihren ersten Bestseller schrieb sie im engen Wohnwagen, den sie mit ihrem Mann, einem Lastwagenfahrer, und den drei Kindern teilte. Auf kleinstem Raum und mit einem einfachen Tisch als Schreibtisch tippte die Autorin 2012 ihren Debütroman "Weil ich Layken liebe" fertig und stellte ihn im Selbstverlag als E-Book online. Ohne Verlag, ohne Werbekampagne, ohne großes Budget – stattdessen begeisterte sie ihre Leser so sehr, dass das Buch innerhalb von sechs Monaten die Bestsellerlisten stürmte.

Colleen stammt aus einem Vorort von Dallas, wuchs mit einem alkoholkranken Vater und wenig Geld auf und hatte ihren Wunsch, Autorin zu werden, lange zurückgestellt. Erst nach einem Studium und neben Familie und Job begann sie, laut Bild, zu schreiben. Aus dem Hobby wurde ein Dauererfolg, es folgten mehr als 20 weitere Romane im Bereich New Adult und Romance, in denen Colleen von toxischen Beziehungen, psychischer Gewalt, Verlust und Traumata erzählt – Stoff, der Millionen Menschen weltweit berührt. Inzwischen interessiert sich auch Hollywood für diese Geschichten: 2024 kam "It Ends With Us" mit Blake Lively (38) und Justin Baldoni (41) ins Kino, weitere Adaptionen wie "Verity" mit Dakota Johnson (36) und Anne Hathaway (43) sowie "Für immer ein Teil von dir" mit Rudy Pankow und Maika Monroe (32) sind in Arbeit.

Parallel dazu machte Colleen kürzlich ihren Fans auf Instagram Mut und berichtet offen von ihrem aktuellen Kampf gegen Krebs. In einem Update erklärte sie, dass nach einer Operation nur noch eine letzte Strahlentherapie anstehe und keine Chemotherapie nötig sei. Details zur genauen Diagnose behielt die Schriftstellerin jedoch für sich.

Getty Images Colleen Hoover bei der Fan-Vorführung von "Regretting You" in Dallas, Texas, September 2025.

Getty Images Autorin Colleen Hoover bei der Premiere von "It Ends With Us"

Getty Images Colleen Hoover bei einem Fan-Screening zu "Regretting You" in Dallas, September 2025

