Colleen Hoover nennt Lively-Baldoni-Drama einen "Zirkus"

Colleen Hoover, Autorin des Bestsellers It Ends With Us, hat sich im Interview mit Elle enttäuscht und betroffen über die Kontroversen rund um die Verfilmung ihres Buches geäußert. Die bald ein Jahr andauernden juristischen Auseinandersetzungen zwischen Blake Lively (38) und Justin Baldoni (41) bezeichnete sie als "Zirkus", der erheblichen negativen Einfluss auf die Karrieren der Beteiligten genommen habe. Die 45-Jährige gab an, nur wenig Einblick in die Entwicklungen gehabt zu haben, da sie selten am Set war, bezeichnete die gesamte Situation rückblickend jedoch als "traurig und bedauerlich".

In dem Gespräch betonte die Schriftstellerin, sie wolle sich von der Negativität fernhalten. "Ich habe meine eigene Geschichte, die ich erzählen könnte", erklärte Colleen, "aber ich möchte niemanden schlechtmachen, um mich selbst größer zu machen." Sie habe das Gefühl, die Debatte sei so aufgeheizt, dass niemand der Beteiligten noch bereit sei, seine Meinung zu ändern. Besonders schwer treffe die Wucht der Auseinandersetzung ihre Mutter Vannoy Fite, die als Überlebende häuslicher Gewalt als Inspiration für den Roman diente. Der Streit habe das gesamte Projekt so überschattet, dass Colleen heute nicht mehr damit in Verbindung gebracht werden wolle: "Ich bin fast beschämt zu sagen, dass ich es geschrieben habe", so die Autorin.

Colleen hatte sich infolge der juristischen Auseinandersetzungen zeitweise sogar komplett aus den sozialen Medien zurückgezogen. Die anhaltenden Kontroversen hatten ihr so zugesetzt, dass sie Abstand brauchte, um das Geschehen nicht täglich miterleben zu müssen. Nach längerer Pause kehrte sie schließlich zurück – mit einem aufgeräumten Profil, plötzlich ohne gemeinsame Fotos mit Blake und Justin. Ein deutliches Signal in Richtung der beiden Schauspieler, die ihr so persönliches Werk zu einer belastenden Erinnerung machten, die sie heute am liebsten hinter sich lassen würde.

Getty Images Colleen Hoover im April 2023

Backgrid Blake Lively und Justin Baldoni am "It Ends With Us"-Set

Getty Images Autorin Colleen Hoover bei der Premiere von "It Ends With Us"